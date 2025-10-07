Reitera la presidenta llamado a Saúl Monreal a esperar seis años

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA • La Jornada Zacatecas •

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recomendó a Saúl Monreal Ávila que se espere seis años para postularse como candidato a la gubernatura de Zacatecas, a fin de que cumpla con los lineamientos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el tema del nepotismo.

- Publicidad -

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera” de este lunes, la presidenta dijo que el senador está joven y aún le queda mucho tiempo a su carrera política, por lo que podría esperar seis años más para registrarse como candidato.

“Que se espere seis años, están joven. Tiene todavía mucha vida por delante. Mi recomendación personal, no como presidenta, es que se espere seis años. Hay mucha vida política por delante”, expresó.

Sobre la posibilidad de que Monreal Ávila se postule como candidato a la gubernatura del estado, pero con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido Acción Nacional (PAN), Sheinbaum Pardo dijo que esa situación deberá ser valorada y evaluada por la gente, pero en Morena puede esperar seis años.

Entrevistado por medios de comunicación de difusión nacional, el senador respondió que no se confrontará con la presidencia y esperará a que Morena emita la convocatoria y así conocer las reglas para los aspirantes a la candidatura.

Precisó que en este momento está dedicado por completo a su labor legislativa en el Senado de la República, en donde aún le faltan cinco años para concluir con su periodo, por lo que este no es el momento para tomar decisiones respecto a su interés en contender por la gubernatura del estado.

Es decir, Monreal Ávila informó que esperará a que inicie formalmente el periodo electoral, en el 2027, y será en ese momento cuando tome definiciones, pero coincidió con la presidenta en que, si no es posible postularse en ese momento, habrá más ocasiones después para hacerlo.

Carlos Peña le cierra las puertas del PRI

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, descartó la posibilidad de que Saúl Monreal Ávila, actual Senador por Morena y hermano del gobernador David Monreal Ávila, pudiera ser candidato del tricolor rumbo a la elección de 2027.

“En este partido nos reservamos el derecho de admisión”, expresó el líder priista en entrevista radiofónica, al ser cuestionado sobre los rumores que circularon respecto a una eventual postulación del exalcalde morenista bajo las siglas del PRI y alimentados por la declaración de Saúl Monreal donde no descarta ir con este y otro partido político si las condiciones en la asignación de la candidatura de Morena son poco claras.

Aclaró que las posiciones dentro del Revolucionario Institucional están reservadas para quienes trabajan todos los días por la consolidación del partido, e incluyó a Javier Torres, actual presidente municipal de Fresnillo, y a Arturo Nahle García, ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, entre los posibles aspirantes a la gubernatura.

Seis aspirantes tricolores

Para algunos analistas, el PRI cuenta con al menos seis figuras con posibilidades de contender por la gubernatura: Fuensanta Guerrero Esquivel, Claudia Anaya Mota, Fito Bonilla, Arturo Nahle García, Javier Torres Rodríguez y el propio Carlos Peña Badillo.

El dirigente priista señaló que, a 20 meses de los comicios en los que se renovarán la gubernatura, las 58 alcaldías, las diputaciones locales y federales, así como regidurías y sindicaturas, el partido mantiene la calma y se enfoca en “fortalecer una estructura sólida que opere en los 58 municipios con eficiencia y contundencia”.

Agregó que, llegado el momento, el PRI buscará dialogar con otras fuerzas políticas para construir una coalición amplia con un proyecto “fuerte y único” que permita recuperar el gobierno estatal.

Peña Badillo cuestionó que en Morena “los funcionarios y los aspirantes están más concentrados en la sucesión que en cumplir con su trabajo”. Señaló que la agenda electoral ha rebasado a la administración estatal, mientras los programas de gobierno, los compromisos y las responsabilidades “han quedado al margen”.

Finalmente, el dirigente priista consideró que los próximos dos años serán decisivos para el rumbo de Zacatecas.

“Es necesario abrir un período de diálogo y concertación entre autoridades, partidos y sociedad civil, para construir respuestas comunes a los problemas que más afectan a la población: seguridad, salud, campo, educación y empleo”, afirmó.

Advirtió que, si el gobierno estatal no aprovecha el tiempo que le resta para generar condiciones de desarrollo y entendimiento, “pasará a la historia como un gobierno obcecado y torpe, que desperdició la oportunidad que la historia le ofreció.”