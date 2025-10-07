Zacatecas, primer lugar nacional en aumento de la matrícula universitaria

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco de la sexta sesión ordinaria del Consejo de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del país, realizada en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, Zacatecas recibió un reconocimiento nacional por ser el estado con el mayor crecimiento en matrícula dentro del subsistema, al registrar un incremento del 44.8%, con lo que supera la meta establecida para el presente ciclo escolar.

El avance ha sido posible gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Educación, encabezada por su titular, Gabriela Pinedo Morales, que ha impulsado la mejora continua de los programas académicos, al promover que un mayor número de estudiantes ingresen, permanezcan y egresen con oportunidades reales de empleo.

Durante la sesión, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, destacó el apoyo permanente que se está dando a las universidades tecnológicas y politécnicas de la entidad, tal es el caso de la Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac), la Politécnica de Zacatecas (UPZ) y la Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ).

El funcionario federal subrayó que el éxito alcanzado es resultado directo de la coordinación institucional y del compromiso compartido con la formación de más profesionistas zacatecanos.