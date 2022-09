Wixárikas residentes en Zacatecas solicitarán, en próxima visita de AMLO, que exista una dependencia representante de los pueblos indígenas en el estado

Por: KAREN GARCÍA •

Esta mañana, mediante una conferencia de prensa, representantes mujeres y hombres de la etnia wixárika mencionaron las problemáticas a las que se enfrentan actualmente y expresaron el descontento y tristeza que sienten al no ver apoyo de la ciudadanía a las actividades que comenzaron ayer en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena.

Casimiro, perteneciente a la etnia wixárika, explicó la falta de apoyo que se recibe por parte de las autoridades, sobre todo en asesorías para que muchos de los integrantes de estos grupos étnicos puedan pertenecer a los programas federales. Explicó también que muchos de los niños y niñas no tienen el acceso a la educación porque la mayoría de ellos aún no aprenden el idioma español con perfección, por lo que no hay un programa que asesore, capacite y oriente ante estas situaciones.

Por su parte, Edain López, marakame wixárika, explicó que él llegó al estado en 1997 y que, desde entonces, se ha encargado de defender los sitios sagrados como el Cerro del Padre.

Dio a conocer que, en la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, se ha preparado una petición firmada por más de 200 personas integrantes de pueblos indígenas, para solicitar el apoyo para preservar y defender los sitios sagrados para estas etnias. En esta petición también se incluye el apoyo que solicitan para que exista una dependencia representante de los pueblos indígenas en la entidad que les brinde asesoría, capacitación y que incluya a los representantes de las distintas etnias que radican en Zacatecas, ya que son más de 38 mil habitantes los que hay en la entidad.