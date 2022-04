Cabildea EU contra la reforma eléctrica, dice López Obrador

Ciudad de México. En la discusión de la reforma eléctrica, integrantes del gobierno de Estados Unidos han hecho lobby en México en reuniones con opositores y han venido al país para señalar que no están de acuerdo o insinuar una violación al Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sostuvo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario advirtió, ante el inicio de la discusión de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que empresas y gobiernos extranjeros están haciendo lobby en la Cámara de Diputados y el Poder Judicial.

Cuestionado en su conferencia de prensa de este miércoles sobre cuál es el gobierno que realiza el cabildeo, respondió: “Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta. Han venido a eso, a plantear que no están de acuerdo. Incluso a insinuar que se viola el Tratado (T-MEC) cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”.

También, destacó, se discute el precio de la energía eléctrica que pagarán los consumidores.

Además, refirió: “Ojalá y se revelen los legisladores, y se asuman como representantes populares, no lo descarto, y lo mismo los jueces, los magistrados y los ministros”.

El presidente fue cuestionado sobre la participación de Luis Téllez, secretario de Energía en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), en la empresa Bombardier.

López Obrador refrendó su crítica al fallo de la Corte de esta semana que anuló la norma que prohibía a ex funcionarios de gobierno trabajar para las empresas que regulaban o vigilaban cuando estaban en la función pública.

«Sostengo lo de ayer. Es muy lamentable que los ministros de la Corte -no sé si todos, porque hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social, la mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial- son como abogados patronales. Para decirlo con claridad, no representan al pueblo, representan a las empresas. Así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista”.

Con su decisión los ministros avalaron la conducta de Zedillo o del expresidente Felipe Calderón, al integrarse a empresas privadas beneficiadas con contratos en sus gobiernos, subrayó.