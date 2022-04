Tras crítica de AMLO a EU, acude Ken Salazar a Palacio Nacional

- Publicidad -

El encuentro, en Palacio Nacional, ocurre después de que esta mañana el mandatario dijo, durante la habitual conferencia de prensa, que Estados Unidos acude incluso con la oposición para desacreditar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

“El gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado (de libre comercio de América del Norte), cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”, advirtió López Obrador en la mañanera.

Salazar llegó a Palacio Nacional poco antes del medio día.