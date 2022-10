Ningún integrante de las FA busca contender por la Presidencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que algún integrante de las Fuerzas Armadas busque contender por la Presidencia de la República y se pronunció en contra de que haya una autoridad militar en cargos de este tipo. El Ejército, dijo, es “leal al gobierno civil, legal, y democráticamente constituido”.

“Yo no creo que debe de haber autoridad militar, pero eso es totalmente distinto a lo que estamos haciendo: el mando civil y tenemos la fortuna de contar con Fuerzas Armadas profesionales, disciplinadas, leales, que surgen de un movimiento revolucionario y que pertenecen al pueblo y no a la oligarquía, y no quiero desaprovechar todo ese apoyo que significa contar con las fuerzas armadas, que además por ley tienen como misión contribuir al desarrollo del país, y también, desde luego proteger a la población en caso de desastres”, indicó.

A la vez, subrayó que el apoyo que ha contado de las Fuerzas Armadas para distintas labores, por lo que “es una dicha enorme, es un gran apoyo el contar con estas instituciones”, pero insistió que “ellos tienen una formación distinta, no es como otros ejércitos”.

Consultado en su conferencia de prensa sobre si, ante su respaldo al Ejército para encabezar distintos proyectos prioritarios del gobierno federal, ve la posibilidad de un abanderado presidencial militar, López Obrador respondió: “No, no. Yo soy juarista y Juárez siempre separó el poder militar del poder civil, así como separó el poder eclesiástico del poder civil. En éste último caso porque a dios lo que es de dios y al César lo que es de César; y Juárez era civilista, y su civilismo no sólo era teórico, el vivió los abusos del autoritarismo militar”.

—¿Está claro para las fuerzas armadas cuál es el límite y no veremos en México a un general de cinco estrellas?- se le preguntó.

— No, no, eso no, no, ni ellos están pensando en eso. Éste en un ejército leal al gobierno civil, legal, democráticamente constituido, y yo tengo mucho que agradecerles, mucho, mucho, a los marinos y al Ejército, me han ayudado mucho.

Como ejemplo de su colaboración, ponderó que se resolvió el problema del sargazo en El Caribe gracias a la Marina, y durante la pandemia, la Sedena fue la que distribuyó las vacunas con la logística que encabezó.