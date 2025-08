Hay oportunidad para transformar actual sistema político mexicano: Saúl Monreal

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El senador Saúl Monreal Ávila respaldó este lunes la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que representa “una excelente oportunidad” para transformar de manera integral el sistema político mexicano.

En conferencia de prensa desde su oficina de gestión, el legislador de Morena destacó que el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la comisión encargada de preparar la iniciativa es acertado y permitirá abrir un debate a fondo sobre el modelo electoral del país.

“Debe ser una reforma integral, no simple”, afirmó. A su juicio, temas como la desaparición o modificación de las diputaciones plurinominales, la reducción del gasto de los partidos políticos, el fortalecimiento de la participación ciudadana, el papel del Poder Judicial en las elecciones y la función de los tribunales electorales deben abordarse de forma seria y amplia.

Recordó que la figura de representación proporcional se introdujo en 1977, tras una crisis de legitimidad del sistema político y en un contexto de control hegemónico del PRI, pero advirtió que el país vive hoy otra realidad.

“Muchos dicen: ‘desaparecen las plurinominales y se viene el autoritarismo, la dictadura’. Yo no creo eso. Pero también muchos creen que no se puede mantener a tanto parásito legislativo, o a tanto que no hace nada y lo único que hace es pagarle, y lo toman como un puesto o chamba, no realmente una representación”, cuestionó.

El senador consideró que el nuevo escenario permitirá discutir también la regulación de precampañas y campañas anticipadas, así como la proliferación de noticias falsas.

Por su parte, el diputado local Martín Álvarez Casio advirtió que una plaga de chapulines está afectando los cultivos en diversas regiones del estado, principalmente en Fresnillo y municipios cercanos como Valparaíso, Sombrerete, Saín Alto, Jerez, Chalchihuites y Jiménez del Teul.

Señaló que, aunque algunos productores han intentado contener la situación por cuenta propia, el costo del insecticida y la falta de apoyo institucional han dificultado la respuesta.

Informó que ya ha entablado comunicación con el secretario del Campo, y precisó que, hasta el momento, no se han atendido los reportes de productores en Fresnillo.

Álvarez Caso urgió una intervención más coordinada de los tres niveles de gobierno para evitar pérdidas mayores en el campo, indicando que algunos agricultores enfrentan daños tan devastadores en sus cosechas que aspiran a salvar una sola hectárea.

Durante la conferencia también participó la atleta Paulina López, competidora de rodeo de alto rendimiento en la especialidad de carreras de barriles, quien anunció que este viernes partirá a Brasil para representar por tercera vez a Zacatecas y a México en una competencia internacional.

Mencionó que esta participación es resultado de años de disciplina, y recordó que ya ha competido en Costa Rica y Colombia, donde obtuvo un sexto lugar a nivel internacional.