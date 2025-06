Catorce en el Nilo

Por: La Gualdra •

La Gualdra 671 / Aniversario Gualdreño 14

Por Tania Anaid

En una parte de su Perì Ísidos kaì Osíridos o De Iside et Osiride (tratado de uno de los mitos más importantes de los dioses del antiguo Egipto), Plutarco nos cuenta que: una noche mientras cazaba, Set (Tifón) encontró el cuerpo de Osiris su hermano (de quien estaba celoso), y lo dividió en catorce partes que esparció a lo largo del Nilo. Al enterarse, Isis (esposa de Osiris) que había escondido el cuerpo intentando evitar una destrucción como ésa, buscó cada fragmento escondido hasta encontrarlo. Es ella quien ha erguido un lugar sagrado, dígase un templo o una tumba, en los lugares donde ha recuperado cada uno. En el mito, una pieza de las catorce o un fragmento de una de ellas (no hay claridad al respecto) fue devorada por los peces. Isis la modela usando barro y así completa el cuerpo al que más tarde, en un soplo, se le devolverá la vida. Del actuar de Isis en la pieza mitológica que estudió Plutarco, vale la pena resaltar la búsqueda incansable, el honor al sitio donde encontró cada pieza y la elaboración de una artesanía para complementar, acaso sustituir, un elemento faltante. También hay algo de poderoso en imaginar que las partes de uno mismo que se han perdido, pudiera alguien, con amor, hacerlas de nuevo desde el barro. No debe escapar de nuestra atención que, con sus actos, Isis hace posible la eternidad de Osiris y que para nuestra tranquilidad Set, quien es capaz de lo monstruoso, es vencido más adelante en el mito. En un argumento interesante respecto al número catorce se sugiere, pese al desacuerdo de Plutarco, que Set divide a Osiris en tal cantidad porque son los días que hay entre la luna nueva y la luna llena. El número elegido por Set habría predicho la resurrección de su hermano, el regreso a la luz, a la novedad. Catorce son los días que le toma a la luna madurar y son los mismos que le toma renacer. Catorce, como los años de La Gualdra, brindemos pues.