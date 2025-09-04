Morena corre el riesgo de perder la gubernatura en 2027: Saúl Monreal

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Tras la visita de la dirigencia nacional de Morena a la entidad, en la que se reafirmó que los estatutos contra el nepotismo del partido guinda impedirían la postulación de Saúl Monreal Ávila en 2027, el senador publicó este miércoles en sus redes sociales un mensaje en el que advierte que Morena corre el riesgo de perder la gubernatura y señaló a un grupo político dentro del propio partido por “manipular, engañar y distorsionar la realidad” ante el gobernador David Monreal.

En el video, que posteriormente fue borrado, Saúl Monreal sostuvo que detrás de la campaña para “minimizarlo y borrarlo de la sucesión” se esconde un ataque a la posibilidad de que el movimiento consolide la Cuarta Transformación en el estado.

“Me duele decirlo, pero lo digo con claridad, Morena Zacatecas en lo local parece que no comparte la visión de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador”, sentenció el legislador.

Aseguró no usar estructuras de gobierno ni beneficiarios de programas sociales, a diferencia de otros aspirantes.

Además, el fresnillense se presentó como heredero de la energía que llevó a Ricardo Monreal a la gubernatura en 1998 colocándose como el que “con todo en contra” aún conserva el optimismo y el respaldo popular.

El senador advirtió que, si Morena continúa con “sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes”, difícilmente podrá retener la gubernatura en 2027. Reiteró que su única fortaleza es el acompañamiento ciudadano en sus recorridos por comunidades y colonias, donde -dijo- ha escuchado expresiones como “Saúl, no se deje”.

Monreal Ávila finalizó su mensaje agradeciendo el respaldo que afirma recibir en redes y en territorio, y lanzó un aviso a quienes, según él, celebraron su exclusión: “Aquí sigo, con la frente en alto, con optimismo y con confianza en la gente. Porque la fuerza de Zacatecas está en su pueblo. Y el pueblo nunca se equivoca”.