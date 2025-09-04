Llevan a cabo Feria Nacional de Empleo para las Juventudes

Por: La Jornada Zacatecas •

El gobernador David Monreal Ávila encabezó la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025, un ejercicio estratégico de vinculación directa entre el sector empresarial y el talento joven del estado, con una oferta de mil 700 vacantes (500 presenciales y mil 200 virtuales del portal del empleo), participación de 25 empresas y 120 emprendedores.

El evento conjunta los esfuerzos de las secretarías de Economía, de las Mujeres, del Campo y el Instituto de la Juventud, con un impacto regional de más de 4 mil asistentes, que incluyó buscadores activos de empleo, empresas ofertantes, expositores de productos, jóvenes y mujeres emprendedoras.

Monreal Ávila, señaló que la Feria del Empleo para las Juventudes se complementa con programas como “Tu primer empleo” y cursos de capacitación para jóvenes que no estudian, con el fin de facilitar su incorporación al mercado laboral.

La presidenta honorífica del SEDIF, Sara Hernández, destacó el impacto del programa de externación implementado en las casas asistenciales, iniciativa que busca brindar acompañamiento integral a jóvenes que cumplen la mayoría de edad y egresan de estos centros.

“Cuando cumplen los 18 años de edad, trabajamos un programa muy importante para poder sacarlos a la sociedad, pero no solamente abrirles las puertas de casa hogar y exponerlos a todo tipo de peligros, sino encaminarlos a un proyecto que les guste: al estudio, a un emprendimiento, a tener una vida plena”, expresó.

Resaltó la historia de Jatziri, una joven que actualmente estudia en la Universidad, trabaja y se ha convertido en un ejemplo de superación.

Maricruz González Ruvalcaba, subsecretaria del Servicio Nacional del Empleo, destacó que durante la actual administración estatal, a través de la Secretaría de Economía y el Servicio Nacional del Empleo, se han llevado a cabo 32 ferias laborales, con la participación de más de 800 empresas, la oferta de 16 mil 542 vacantes y la atención de más de 24 mil 500 buscadores de empleo, de los cuales más de 9 mil zacatecanos han sido colocados en empleos formales.

Finalmente, el director general del Instituto de la Juventud, Mauricio Acevedo Rodríguez, subrayó que las vacantes están orientadas tanto a perfiles técnicos de bachillerato como de licenciatura, lo que permite abrir posibilidades de inserción laboral a un amplio sector de la población juvenil.