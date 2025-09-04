Inaugura David Monreal compañías de la GN en Zacatecas y Valparaíso

Por: La Jornada Zacatecas •

El gobernador David Monreal Ávila inauguró este miércoles las nuevas instalaciones de la 82 Compañía de la Guardia Nacional en la capital del estado y la 249 Compañía en Valparaíso, con las que suman ya nueve instalaciones construidas en territorio zacatecano, como parte de la coordinación con el Gobierno de México.

Acompañado por Gerardo Serna Melchor, coordinador territorial de la Región Centro Norte; y por Vicente Dimayuga Canales, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, el mandatario resaltó el trabajo de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, integrada por autoridades federales, estatales y municipales.

Recordó que una de sus primeras acciones al asumir el cargo fue convocar a las y los 58 presidentes municipales para revisar la situación de las policías locales y colocar la pacificación del estado por encima de cualquier interés personal o político.

Explicó que la instalación de las compañías de la Guardia Nacional en municipios como Río Grande, Jerez, Villanueva, Moyahua, Guadalupe, Fresnillo, Valparaíso y ahora en Zacatecas capital, ha permitido fortalecer la estrategia de seguridad y brindar mayor tranquilidad a estudiantes, familias y comerciantes.

Previamente, en Valparaíso, señaló que la estrategia de construir más compañías de la GN es con el propósito de contener la incidencia delictiva, como la que se contaba durante 2021, pues en septiembre de ese mismo año, se registraron hasta mil 740 homicidios intencionados, mientras que en lo que va del 2025, se han contabilizado poco más de 100.

En ese sentido, destacó que Zacatecas es la entidad con la mayor reducción de homicidios intencionados en el país, con 75%, mientras que el promedio nacional, es de 25 por ciento.

Refrenda gobernador su apoyo a la BUAZ

Acompañado por el rector interino, Juan Armando Flores de la Torre, David Monreal Ávila encabezó la inauguración de obras de infraestructura en el Campus Universitario Siglo XXI de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), con una inversión cercana a los 40 millones de pesos en construcciones y 1.8 millones en equipamiento, en beneficio directo de 16 mil 780 personas en el sector educativo superior.

Estos proyectos fueron ejecutados mediante convenios entre el Gobierno del Estado y la UAZ, se financiaron con recursos de participaciones estatales de 2023 y 2024, así como del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el nivel superior en los mismos ejercicios, que inició en 2023 y concluyó en junio de 2025.

Subrayó que se ha logrado una inversión superior a los 300 millones de pesos en infraestructura, y que para el ejercicio 2025 se destinarán hasta 200 millones de pesos adicionales bajo el esquema de coinversión “peso a peso” con las unidades académicas.

Finalmente, Monreal hizo el recorrido por las nuevas instalaciones de la «Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica», la «Unidad Académica de Enfermería” y la «Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud». Así como por la rehabilitación del Campus Siglo XXI.