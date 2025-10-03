Será Zacatecas sede del primer partido de la fase eliminatoria mundialista FIBA

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Zacatecas se prepara para escribir una página histórica en el deporte, al ser designada como sede del primer partido oficial de la Selección Mexicana de Básquetbol dentro de las eliminatorias de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). El duelo inaugural tendrá lugar el 28 de noviembre en el Gimnasio Marcelino González, donde México se medirá contra la República Dominicana en su camino hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 en Qatar. Este acontecimiento representa una oportunidad sin precedentes tanto para la afición zacatecana como para seguidores del baloncesto en todo el país.

El anuncio fue encabezado por el gobernador David Monreal Ávila, quien estuvo acompañado por su esposa, Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del SEDIF, así como por Omar Quintero Pereda, entrenador de la Selección Nacional, y Facundo Müller, coach de Mineros de Zacatecas.

El mandatario estatal celebró que Zacatecas haya sido elegida como punto de arranque en el camino al Mundial de Qatar 2027. “Este evento consolida a Zacatecas como un escenario deportivo de primer nivel y representa una oportunidad histórica para que las y los aficionados del baloncesto disfruten de un partido internacional de máxima exigencia competitiva”, destacó.

El anuncio coincidió con el inicio de los Play-In de Mineros de Zacatecas en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). Facundo Müller, entrenador del equipo, agradeció al gobernador por el apoyo brindado y resaltó el buen desempeño de la temporada. “Terminamos la temporada regular en el quinto lugar y fuimos un rival duro para todos. Jugar en el Marcelino González es una ventaja porque nuestra afición empuja al equipo y lo apoya constantemente”, señaló.

Por su parte, Omar Quintero destacó que el estado cumple con todos los requisitos para albergar un encuentro de esta magnitud: “La Federación Internacional de Básquetbol exige filtros muy estrictos. Zacatecas cuenta con un gimnasio de primer nivel, infraestructura adecuada, hotelería, aeropuerto y, sobre todo, seguridad. Es un estado basquetbolero, con dos equipos profesionales de tradición, y por eso decidimos comenzar aquí nuestro camino a Qatar.

El coach de la Selección añadió que la elección también estuvo motivada por la energía de la afición local. “México quiere ir a dos mundiales consecutivos. Ya fuimos en 2023 y ahora queremos hacer historia. La verdad es que cuando vimos los llenos que tuvieron con Mineros y sentimos esa energía, nos decidimos por Zacatecas. Creemos que vamos a comenzar con el pie derecho ganándole a República Dominicana”, declaró.

Asimismo, se adelantó que la Selección llegará a Zacatecas con el equipo completo y que, además del partido, realizarán actividades de convivencia. “La selección va a llegar ocho días antes y vamos a llevar a cabo, encuentros y pláticas motivacionales con niños y jóvenes. Queremos que sientan a la Selección como suya, que haya conexión con la gente”, aseguró.

Finalmente, el gobernador señaló que en 2026 se reforzará el fomento a distintas disciplinas. “No sólo vamos a mantener la promoción del básquetbol, sino que incorporaremos otras disciplinas como el béisbol y el box. Además, ya nos confirmaron que Zacatecas será sede, por primera vez en su historia, de un partido oficial de la Liga de Fútbol Femenil rumbo al Mundial”, anunció.

En tanto, Quintero resaltó que el objetivo es dejar huella más allá de lo deportivo: “Queremos impactar en los niños y en las niñas. Antes la Selección no jugaba fuera de la Ciudad de México, ahora buscamos acercarnos a la gente, y Zacatecas es una plaza histórica para comenzar este camino”.

Con este anuncio, el estado se prepara para recibir a miles de aficionados de entidades vecinas, consolidándose como un punto de referencia en el mapa deportivo del país.