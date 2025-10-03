Zacatecas mantiene finanzas sostenibles; cuatro años sin contratar créditos: Sefin

Por: ALEJANDRA CABRAL •

La secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, compareció este jueves ante la 65 Legislatura en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila. En medio de cuestionamientos sobre la deuda pública, el financiamiento a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la nómina magisterial y la situación financiera de los municipios, la funcionaria resaltó que Zacatecas mantiene finanzas “sostenibles”, con cuatro años sin contratar créditos de corto ni largo plazo.

Recordó que al inicio de la administración la deuda era de 7 mil 151 millones de pesos y actualmente es de 6 mil 573 millones, luego de pagos acumulados por 3 mil 400 millones de pesos al servicio de la deuda, incluidos 2 mil 810 millones en intereses heredados.

En materia educativa, la diputada Fernanda Miranda preguntó si estaba garantizado el pago de maestros con el programa U080 y cuánto ha aportado el estado a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). La secretaria respondió que este año están asegurados 2 mil 500 millones de pesos para cubrir la nómina magisterial, incluidas prestaciones, y que la UAZ ha recibido en lo que va del sexenio 3 mil 435 millones de pesos en subsidios ordinarios y apoyos no regularizables, una cifra que supera lo previsto en las leyes de ingresos. Añadió que la institución debe realizar esfuerzos propios de control y responsabilidad financiera.

El diputado Eleuterio Ramos advirtió sobre los pasivos de organismos como el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) y el Issstezac, y preguntó si la política de “cero deuda” realmente ha beneficiado al estado. Contreras Rodríguez replicó que además de estabilidad se avanza en la federalización de 980 plazas educativas.

Sobre los municipios, Luis González Orozco destacó que en cuatro años se han transferido 29 mil 903 millones de pesos, más que en las dos administraciones anteriores, y pidió detallar los apoyos. La secretaria enumeró transferencias por 7 mil 233 millones en fondos participables y aportaciones, 130.6 millones por regularización de vehículos extranjeros, 85 millones a 36 municipios por excedentes del Fomun y 97.4 millones a 24 ayuntamientos para créditos fiscales.

El priista David González Hernández preguntó por la bolsa de 100 millones de pesos para rescate municipal y por la continuidad del programa de regularización vehicular. La funcionaria respondió que el programa federal ha recaudado más de 500 millones de pesos, de los cuales 87 millones ya se destinaron a pavimentaciones.

En materia de impuestos, el diputado Jesús Badillo pidió claridad sobre el impuesto sobre nómina y su aplicación. La secretaria dijo que el padrón supera los 14 mil contribuyentes y que lo recaudado se destina a obras y programas en dependencias, no a gasto corriente.

El fideicomiso del Viaducto elevado fue otro de los temas salientes. La diputada Ma. Elena Canales pidió conocer el saldo y el destino de esos recursos. Contreras Rodríguez precisó que mantiene mil 595 millones de pesos, con un convenio de terminación anticipada con la contratista, y que se canalizarán a inversión pública productiva.

La panista Karla Estrada advirtió que “la eficiencia financiera no se refleja en mejores servicios” y pidió no restringir adelantos de participaciones a municipios oposición, como ocurrió en 2024.

Al concluir, Contreras Rodríguez subrayó que su gestión tiene tres compromisos centrales: “garantizar que el gasto público se mantenga en los límites de los ingresos reales; fortalecer los ingresos propios sin nuevos impuestos; y asegurar que las finanzas públicas se mantengan en orden, con inversión productiva y de bienestar”.