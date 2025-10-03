22 C
Zacatecas
■ Buscan que las aulas se conviertan en espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes

Promueve SEP lectura entre estudiantes en el Día Internacional de la No Violencia

By Mitzi Martínez
Los menores encontraron en la lectura un aliado en su educación. Foto: Cortesía.
Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco del Día Internacional de la No Violencia, estudiantes de la Escuela Primaria Niños Héroes, del municipio de Guadalupe, descubrieron un jardín de paz en los libros de la Biblioteca Mauricio Magdaleno, de la capital del estado.

Alumnas y alumnos que participaron en los #MaratonesPorLaLectura, que promueve la Secretaría de Educación Pública (SEP), tuvieron oportunidad de disfrutar de textos que evocan tranquilidad, amistad y concordia, por lo que le dieron un nuevo significado al poema El Jardín de la Paz, del escritor Ramón Luque Sánchez.

Para el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Educación (SEZ), que encabeza Gabriela Pinedo Morales, es prioridad el fomentar en cada aula #LecturasPorLaNoViolencia, a fin de que las aulas se conviertan en espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes

