Convocan a Anderson Villacorta a Selección mayor de Perú

Por: La Jornada Zacatecas •

El defensa central de Mineros de Zacatecas, Anderson Mishael Villacorta Beltrán, ha sido convocado por la selección mayor de Perú para el partido amistoso contra Chile el 10 de octubre en Santiago.

Con 20 años, Anderson Villacorta recibe su primera convocatoria oficial después de participar en varias concentraciones como sparring, ganándose la confianza del nuevo cuerpo técnico.

El partido se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida, un escenario con una rica historia de rivalidad entre chilenos y peruanos. Aunque es un amistoso, se espera que ambos equipos presenten planteles competitivos para prepararse para futuros compromisos.

La Selección Peruana inicia un nuevo ciclo con Manuel Barreto como entrenador interino, y Anderson tendrá su primera oportunidad de mostrar su talento.

Con 37 partidos con Mineros, Anderson es una pieza clave en la defensa y busca aprovechar al máximo esta oportunidad en la selección.