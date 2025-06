Jafar Panahi gana la Palma de Oro

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Editorial Gualdreño 670

El Festival de Cannes 2025 concluyó el pasado 24 de mayo con la entrega de los premios de la Competencia Oficial por la Palma de Oro; también fueron entregados los premios a las películas participantes en otras secciones, como la de Una Cierta Mirada, y de eso nos hablan nuestros corresponsales Sergi Ramos y Carlos Belmonte, que desde hace más de una década nos mandan puntualmente la información para que sea publicada aquí en La Gualdra.

Un simple accidente, la película del cineasta iraní Jafar Panahi, se llevó la Palma de Oro; recordemos que el año pasado la obtuvo Anora, de Sean Baker. Coincidentemente ambas películas son distribuidas por la empresa independiente Neon, que también distribuyó internacionalmente la película Parásitos, de Bong Joon-ho que ganara también la Palma de Oro en 2019. Siguiendo las tendencias, y sin haberla visto todavía, es probable que la película de Panahi se encuentre en las próximas nominaciones al Oscar.

El director de cine Jafar Panahi ha enfrentado una serie de problemas relacionados con los mensajes que abordan sus películas desde hace años. Desafiando abiertamente al sistema iraní ha hablado reiteradamente de los problemas que se viven en su país relacionados con la injusticia, la represión y la censura. Todo esto ha ocasionado que incluso en 2010 fuera arrestado por ejercer “propaganda contra el régimen” y condenado a permanecer en prisión durante 6 años; además, le prohibieron realizar cine, escribir guiones y salir de su país durante 20 años más; sin embargo, desafiando a las autoridades filma Un simple accidente: “La película, rodada en clandestinidad, narra el encuentro fortuito de un hombre que cree reconocer a su torturador en las calles de Teherán”. (1) A ese arresto hay que sumarle el que sufrió también en 2022; finalmente, pudo asistir al Festival de Cannes, pero habrá que estar al pendiente de los posibles conflictos con su país.

A propósito de conflictos, el último día del festival, nos comentan nuestros corresponsales que hubo un apagón que duró más de 6 horas: “Se fue la luz en todas partes, no hubo proyecciones de cine, los restaurantes cerraron, las tiendas también porque el sistema de cobro con tarjeta no podía utilizarse”, dice Carlos Belmonte que por lo menos de las 10 a las 16 horas estuvieron así hasta que finalmente el servicio de energía eléctrica se restableció. Hubo versiones relacionadas con la falla de la infraestructura debido a un accidente con un transformador, pero también hubo otras como la de atribuirle el incidente a un grupo de terroristas. Afortunadamente no pasó a mayores; este tipo de conflictos cada vez son más frecuentes.

Sobre las películas que vieron Carlos y Sergi y que fueron premiadas en esta edición 78 de Cannes, usted podrá encontrar información en este número especial de La Gualdra. En próximas ediciones iremos publicando otras reseñas y comentarios que nos mandaron y daremos seguimiento a la recepción que hará el público en las salas de cine una vez que se proyecten en nuestro país.

No quiero dejar de mencionar algo que me llamó mucho la atención, la premiación -no oficial- que se realiza desde 2001, la Palm Dog, entregada a animalitos que participan en las películas proyectadas durante el festival. Este año, el galardón fue entregado a un perrito pastor islandés de nombre “Panda” por su participación en la película The love that remains, dirigida por el islandés Hlynur Pálmason y presentada en la sección de Cannes Premiere. En las redes se encuentra ya el video de la entrega del galardón, la Palm Dog, a “Panda”, (2) y como no pudo viajar a Cannes a recibirla, sus propietarios optaron por mandar un video de agradecimiento; en su lugar, un perrito de la misma raza participó en el evento.

Así concluye este Festival de Cannes, sin contratiempos. Carlos y Sergi coinciden que ha sido un buen festival y tuvieron la oportunidad de ver muy buen cine. Ojalá que nosotros acá podamos ver la mayor cantidad posible de las películas que este año participaron; eso dependerá de la programación en cines comerciales y en la Cineteca.

Que disfrute su lectura.

Jánea estrada Lazarín

