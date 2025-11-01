Desfile “Somos Tradición” llena de vida y color calles de Zacatecas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

La magia del Día de Muertos se apoderó de la capital zacatecana con el tradicional desfile “Somos Tradición”, una de las actividades más esperadas del Festival de Día de Muertos, que en esta ocasión tuvo como invitado especial al estado de Veracruz, llevando consigo el espíritu del Xantolo y su vibrante alegría jarocha.

Las festividades iniciaron con la Carrera Lonjalloween Zacatecas, en la que familias completas, jóvenes, niñas y niños disfrazados (algunos incluso en carreolas decoradas) participaron con entusiasmo, dando muestra del arraigo que esta temporada tiene entre los zacatecanos.

Al caer la tarde, desde la Máquina 30-30, dio inicio el colorido desfile encabezado por la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas y de Guadalupe, que interpretaron la inconfundible Marcha de Zacatecas, marcando el ritmo que haría vibrar las calles. Más de 20 carros alegóricos, comparsas, instituciones educativas, academias de danza, fundaciones y colectivos artísticos se unieron para rendir homenaje a las tradiciones mexicanas.

Las calles del Centro Histórico se llenaron de luces neón, calaveras monumentales, catrinas de todos los tamaños, alebrijes y coloridos adornos elaborados con materiales reciclables. El ambiente festivo contagió a todos: la gente bailaba, aplaudía y coreaba al paso de los contingentes, mientras los niños observaban asombrados los enormes personajes de cartonería, las alas luminosas y los carros decorados con flores y papel picado.

Uno de los momentos más espectaculares fue la presentación del Mictlán, con impactantes representaciones del inframundo prehispánico: danzantes con calaveras, vestuarios con alas monumentales, luces que simulaban el fuego eterno y maquillaje artístico que rendía tributo a la muerte.

El estado de Veracruz dio un toque inigualable al desfile con la presencia del Xantolo, una de las festividades más emblemáticas de la Huasteca, cuyo nombre proviene del náhuatl “Xantolo”, que significa “fiesta de todos los santos”. En esta tradición, los vivos celebran la memoria de sus difuntos con música, danza, comida y alegría, burlando a la muerte.

Los veracruzanos desfilaron con su vestimenta típica blanca, adornada con paliacates rojos, sombreros de palma y collares de cempasúchil, interpretando sones jarochos que pusieron a bailar a todos los presentes. El público respondió con aplausos y gritos de “¡Veracruz está de moda!”, que resonaron por toda la avenida Hidalgo.

Entre luces, música y sonrisas, el Xantolo se apoderó de Zacatecas, fusionando dos tradiciones que, aunque nacen en distintos rincones del país, comparten el mismo espíritu: el de honrar a la muerte con color, arte y vida. El desfile “Somos Tradición” dejó en claro que las costumbres mexicanas siguen vivas y que, cuando la cultura se celebra en comunidad, el corazón de Zacatecas late con más fuerza que nunca.