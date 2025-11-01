Confirma tribunal derecho de huelga del Sindicato Minero en Sombrerete

Por: La Jornada Zacatecas •

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana —que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia— obtuvo un nuevo fallo judicial favorable frente a Grupo México, luego de que un tribunal colegiado en materia laboral rechazó el recurso de inconformidad promovido por la empresa y una organización patronal con el que pretendían dar por terminada la huelga en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, la cual suma más de 18 años ininterrumpidos.

La resolución, aprobada por unanimidad por las magistradas del tribunal, ratifica la legalidad y vigencia de la huelga estallada el 30 de julio de 2007 por los trabajadores de la sección 201 del sindicato minero. Además, confirma la obligación de la empresa Industrial Minera México —filial del consorcio de Germán Larrea— de cubrir los salarios caídos y las cuotas de seguridad social acumuladas durante el prolongado conflicto laboral.

Nahir Velasco, coordinador jurídico del Sindicato Nacional Minero, subrayó que el fallo constituye un reconocimiento al derecho constitucional de huelga y un nuevo revés para Grupo México, empresa que, dijo, ha realizado “infinidad de intentos, incluso actos ilegales”, para desconocer la lucha de los mineros de Sombrerete.

Recordó que el caso de San Martín escaló hasta el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que derivó en el primer panel de controversias internacionales en materia laboral abierto contra una empresa mexicana por violaciones a los derechos de libertad sindical.

En junio de 2023, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determinó, tras nueve años de litigio, la responsabilidad patronal en la prolongación de la huelga y ordenó el pago de salarios y prestaciones retroactivos desde 2007, así como la reparación de diversas violaciones laborales. Con ello, quedó sin efecto el acuerdo dictado en agosto de 2018 por la propia JFCA, que había intentado dar por concluida la huelga mediante un convenio suscrito entre la empresa y una coalición de trabajadores ajena al sindicato titular.

Contexto estatal y sindical

Zacatecas es uno de los principales estados mineros del país, sin embargo, las disputas laborales, las condiciones de seguridad y los conflictos con comunidades han sido una constante en el sector.

La sección 201 del Sindicato Minero mantiene desde 2007 una resistencia emblemática, que se ha convertido en símbolo nacional de la defensa de los derechos laborales en la minería. Durante casi dos décadas, los trabajadores y sus familias han mantenido guardias permanentes en los accesos a la mina San Martín, exigiendo el respeto a su contrato colectivo y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El Sindicato Nacional Minero

afirmó que este fallo marca un precedente histórico y reafirma que ningún poder económico puede estar por encima de la ley ni del derecho de huelga, al tiempo que demandó al gobierno federal y estatal garantizar el cumplimiento de la resolución y la pronta reinstalación de los trabajadores en sus fuentes de empleo.