Pesa el cansancio y contagios a los médicos que atienden Covid-19 en Zacatecas

Señalan que no hay internistas ni intensivistas que entren al relevo y tienen jornadas laborales muy largas ■ FOTO: LA JORNADA

■ Han aumentado los contagios entre los galenos, principalmente en Fresnillo

■ “No tengo el dato preciso, pero se está viendo una afectación con los compañeros de Fresnillo y hay preocupación por lo que está pasando ahí”: Jesús Fernández Candelas

■ “Los compañeros que están en área de Covid ya se están fatigando. No hay internistas ni intensivistas que entren al relevo y tienen jornadas muy largas”

■ Advierte que la gente no atiende los llamados y no se ha confinado, lo que hace prever un aumento importante de casos de Coronavirus en los próximos 12 días

Jesús Fernández Candelas, presidente del Colegio de Médicos del Estado de Zacatecas, advirtió que los médicos asignados a áreas de atención a pacientes con Covid-19 han comenzado a cansarse, a la vez que varios médicos han resultado contagiados en el municipio de Fresnillo.

Informó que no hay una cantidad precisa de médicos que se han contagiado en Zacatecas, pero sí ha trascendido que ello ha ocurrido en numerosos casos y recientemente ha trascendido sobre varios casos en Fresnillo.

“No tengo el dato preciso, pero se está viendo una afectación con los compañeros de Fresnillo y hay preocupación por lo que está pasando ahí. Además, los compañeros que están en área de Covid ya se están fatigando. No hay internistas ni intensivistas que entren al relevo y tienen jornadas muy largas”, expuso.

Consideró que una buena alternativa sería una medida que se implementó en algunos países europeos: la rotación de médicos, pero no hay internistas suficientes que permitan implementarlo.

El problema reside, dijo Fernández Candelas, en que la gente no ha atendido los llamados y no se ha confinado, lo que hace prever que haya un aumento importante de casos en los próximos 12 días, y si después de ese momento no se reduce la curva epidemiológica, el problema podría llegar hasta el mes de octubre.

No obstante, indicó que la demanda de atención aún no supera la capacidad instalada de los hospitales, lo que se debe a que muchos de los casos solamente requieren de un manejo domiciliario.

El lugar donde sí se pudiera presentar un problema de saturación, es el caso de Fresnillo, porque al parecer el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social ya está colapsando y los nuevos pacientes tendrían que ser trasladados a la capital del estado.

En el resto de la entidad, a pesar de que hay esa capacidad en los espacios hospitalarios, reiteró que el problema es la falta de especialistas, lo que está provocando cansancio en quienes están atendiendo las áreas de Covid-19.

Fernández Candelas manifestó que la problemática de esta pandemia podría extenderse, en Zacatecas, hasta el mes de octubre, pero ello dependerá del comportamiento de la curva epidemiológica en las próximas semanas.

Señaló que si la curva de contagios no se reduce luego de 10 días, a partir de este momento, entonces la situación seguirá al menos hasta agosto o septiembre, pero hay la posibilidad de que siga hasta octubre.