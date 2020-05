Denuncian a empresa minera de Slim por daños y acoso en Salaverna

En Salaverna son pocas las casas que quedan en pie ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

La diputada Alma Dávila Luévano, Efraín Arteaga y el representante de la comunidad Salaverna, municipio de Mazapil, Roberto de la Rosa, presentaron una denuncia contra la empresa minera Frisco, de Carlos Slim, por arrasar con las viviendas de dicha localidad y acosar de manera sistemática a Don Roberto.

Informaron que ya se hizo la denuncia contra Carlos Slim, su empresa y todos sus representantes por despojar de sus tierras a los habitantes del pueblo, así como por la destrucción de sus viviendas y tierras, mencionando también el daño al medio ambiente que la minera ha provocado en la comunidad de Mazapil.

Desde hace años se les ha estado atacando para proteger la mina, sin pensar en el futuro de los habitantes, la mayoría solía dedicarse a la minería, pero gracias a la destrucción y abuso de los recursos naturales de la comunidad, además durante la gubernatura de Miguel Alonso muchos fueron recolocados en lo que la diputada Alma Dávila llamó “esencialmente campos de concentración”, porque las condiciones de las viviendas eran deplorables, describiéndolas como paredes sobre una plancha de concreto que no pueden ser llamadas viviendas.

Por otro lado, con Alejandro Tello se quiso destruir la comunidad por completo usando bulldozers y otros tipos de maquinaria pesada. Don Roberto denunció a ambos gobernadores por poner los intereses de una empresa multimillonaria antes del bienestar de los ciudadanos que se supone que debían proteger por ley, proteger los intereses de Carlos Slim es una actitud muy hipócrita por parte de estos gobernantes.

Aseguraron que Roberto de la Rosa ha sufrido amenazas por parte de la Policía Ministerial por tratar de defender sus tierras y el patrimonio de su familia y hacerlo de manera pública, por lo que ya se le ha proporcionado protección legal durante todo este proceso, pues no es justo que se le criminalice por defender tierras que le pertenecen.

Además de acusar a los gobiernos de Miguel Alonso y Tello, también denunciaron públicamente al presidente municipal de Mazapil, Gregorio Macías Zúñiga y a la titular de la Secretaría de Economía federal, Graciela Márquez, de ser cómplices de este ataque, porque se les proporcionaron las herramientas y secuencia para que la empresa pudiera atacar y despojar a los más de 2 mil habitantes que antes vivían en Salaverna.

Muchas acciones han sido tomadas para finalmente despojar a los habitantes de sus bienes, pues los trabajos de la mina ya han provocado que una grieta se abriera y afectara a la mayoría de las viviendas, incluso Don Roberto comenta que en su casa ya no se puede colocar algún mueble cerca de las paredes, ya que están muy afectadas por esta falla en el suelo.

Se mostraron firmes al asegurar que no puede ser que el interés de los gobiernos sea proteger a las personas más ricas de México y no a los ciudadanos más vulnerables del estado y aseguraron que harán todo lo que esté en sus manos para que se le dé seguimiento a su denuncia y para garantizar la seguridad de Don Roberto y no van a parar hasta que se suspenda o cancelen las actividades de esta mina en la comunidad Salaverna.