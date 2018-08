Sección 58 del SNTE funciona como célula de reclutamiento de secta comercial

Instalaciones de la Sección 58 del SNTE FOTO: TOMADA DE YOUTUBE

Decenas de maestros han participado en cursos de coaching, “liderazgo” o “desarrollo humano”

Acudieron por invitación de la responsable de la cartera de Seguridad Social del Comité Ejecutivo; también trabaja frente a grupo en la escuela Solidaridad, de Guadalupe

Señalan que la funcionaria del gremio tiene más de dos años invitando gente” a sectas comerciales como Abundancia de Vida y ahora a Quadriplica

Docente dice que el proceso de manipulación emocional y mental en los cursos de coaching depende del estado de cada persona y de su personalidad

En los últimos dos años, integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han “enrolado” o reclutado a decenas de maestros para participar en sectas comerciales que ofrecen cursos de coaching, “liderazgo” o “desarrollo humano”.

Según el testimonio de docentes que acudieron a los cursos, lo hicieron por invitación de una de las funcionarias del Comité Ejecutivo, en específico de la responsable de la cartera de Seguridad Social, quien también trabaja frente a grupo en la escuela Solidaridad, de Guadalupe.

“Muchos de los que organizan o pertenecen a esos grupos son maestros. Por ejemplo esa maestra de primaria, que también está en la sección 58 del SNTE, ha metido a mucha gente, entre ellos maestros, a Abundancia de Vida y ahora a Quadriplica. Ella tiene más de dos años invitando gente”, expuso un docente.

Comentó que hay otros maestros agremiados a la misma sección sindical que han participado en los cursos de coaching y que han tenido que enrolar a más personas, pero desconoce si lo hicieron con padres de familia como en el caso de la escuela Flores Magón. Sin embargo, en su mayoría son discretos en ese aspecto.

Otro profesor consultado, quien también solicitó anonimato, afirmó que acudió a los cursos no porque haya sido enrolado por la funcionaria sindical, sino porque escuchó del tema y decidió involucrarse para conocer de qué se trataba.

Aseguró que la funcionaria de la sección 58 del SNTE, involucrada con Abundancia de Vida y Quadriplica, es respetuosa del sindicato como espacio de trabajo y desconoce que utilice su función en el Comité Ejecutivo para enrolar docentes.

Respecto a los cursos de coaching, comentó que en estos se promueve un modelo de educación socioemocional, aunque lo presentan de una forma fragmentado y desfasada de otras teorías del psicoanálisis.

“Lo que se publica en La Jornada es la otra parte: el uso de este tipo de formación para la ideologización y formación a favor del capitalismo y el consumismo, pero cada uno acude a esos lugares con intenciones diferentes”, explicó.

Sin embargo, agregó que “por respeto a los compañeros me guardo un poco respecto a lo que ahí se vive, sólo decir que yo no me quedo con lo que hay ahí y se debe explorar para documentarse mejor. Eso enriquece más de lo que te pueden dar en unas horas de encierro”.

Desde su punto de vista, el proceso de manipulación emocional y mental de las personas que se realiza en los cursos de coaching depende del estado de cada persona y de su personalidad, porque “si eres débil, ahí en cualquier parte vas a ser manipulable”.

Por otra parte, a partir de la información que se publicó este miércoles, respecto a una maestra que enrola padres de familia en la escuela Flores Magón, de la colonia Lomas de la Pimienta, La Jornada Zacatecas recibió denuncias de casos similares en el colegio Sebastián Cabot.

En esa institución, cuyo sostenimiento es privado, tres padres de familia denunciaron que algunos docentes enrolan alumnos para participar en cursos de coaching, aunque no precisaron el nombre de la secta comercial a la que los llevan.