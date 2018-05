Inauguran jornadas sobre extractivismo en la UAZ; se realizarán hasta el 10 de mayo

Aspectos de las jornadas. El evento destaca como una oportunidad para compartir experiencias, indicó el Rector FOTOS: ANDRÉS SÁNCHEZ

Pretenden académicos plantear soluciones a problemas generados por las firmas mineras

A dicho evento asisten estudiantes e investigadores de Argentina, Bolivia, Chile, Perú y México

Fueron inauguradas la Jornadas Internacionales Sobre Extractivismo Minero Recursos Naturales y Disputas Territoriales que albergará la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) hasta el próximo 10 de mayo, un evento en el que se analizará, discutirá y buscará plantear soluciones a la problemática ambiental, económica y de salud que producen los embates de las grandes firmas mineras.

Antonio Guzmán Fernández, Rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, señaló que para la Universidad es un honor tener este tipo de eventos académicos en el que no solamente se intercambiarán experiencias con las comunidades internacionales, sino que además se buscarán resolutivos en beneficio de los territorios y pobladores afectados.

Por su parte, Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), manifestó que es preocupante ver cómo el país y sus habitantes viven momentos idénticos al periodo colonial por la extracción y el saqueo del mineral que va a parar a las grandes naciones y a personajes mexicanos como Carlos Slim y Alberto Bailléres, quienes contribuyen, dijo, a la pobreza del país, por lo que, aseveró, el Spauaz no se va a limitar en ningún momento a apoyar este tipo de actividades que son en beneficio de los zacatecanos.

Por último, Imelda Ortiz Medina, directora de la unidad académica sede, expuso que es un evento idóneo para plantear retos y tratar de analizar por qué Zacatecas, a pesar de ser un estado que aporta la mayoría de la plata así como grandes porcentajes de zinc, plomo y oro, no posee una derrama económica real que se percibe o permita a los habitantes tener adecuados niveles de bienestar.

De igual manera exhortó a que las propuestas no se queden ahí, sino que se planteen a los decisores de las políticas públicas para que se hagan realidad y se reflejen en el bienestar de los zacatecanos y en una buena comunión con el ambiente. A dicho evento asisten estudiantes e investigadores de Argentina, Bolivia, Chile, Perú y de México, quienes además tendrán la oportunidad de visitar la comunidad de Salaverna para realizar un manifiesto.

Panel “Perspectivas y disputas

territoriales: minería y

bienes naturales”

El primer panel de las jornadas estuvo orientado al análisis y testimonio de las disputas territoriales partiendo desde dos perspectivas distintas. Roberto de la Rosa, delegado municipal de Salaverna, Mazapil y símbolo de la resistencia de las familias aún ahí asentadas fue quien dio voz a lo testimonial, mientras que Francisco López Bárcenas, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Sol Pérez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo hicieron desde la academia

Roberto de la Rosa narró a los asistentes la historia de Salaverna ante los embates de la minera Frisco Tayahua, perteneciente al grupo Carso de Carlos Slim. De la Rosa, quien dese 2010 se ha mantenido como delegado municipal y líder de la resistencia, manifestó que por deber moral desea que lo que sucedió en Salaverna no suceda en otras poblaciones de México y Latinoamérica, porque, dijo, “no me gustaría que a otros los trataran igual que a nosotros”.

El originario de Mazapil relató que desde 2005 comenzaron a tener problemas por el territorio del cual según la empresa Frisco Tayahua tenía escrituras, aunque después se demostró que éstas eran apócrifas. “Yo no sabía lo que quería decir apócrifas porque nuestro grado de estudio es poco y desconocemos las palabras, y por ahí abusan también para meterse con nosotros y despojarnos de los lugares, de los ecosistemas y de nuestra memoria”, dijo.

Además, agregó que él y las 12 familias que aún resisten los embates sólo pelean el derecho que tienen para sacar de la tierra los frutos que los alimentan. Sin embargo, importando poco esto, para lo habitantes de Salaverna, según comentó De la Rosa, fue doloroso cómo en 2010 comenzaron las presiones apoyadas por el gobierno “traidor”.

A partir de la fecha, narró el delegado municipal, el hostigamiento de la minera no ha cesado; comenzaron barrenando el terreno, luego la táctica de dádivas, la división del pueblo y las amenazas de encarcelamiento perpetuo hasta que llegó el intento de despojo el 23 de diciembre de 2016, un acto que Roberto de la Rosa consideró como de “terrorismo” en el que no hubo, además, respeto a los derechos humanos y la justicia fue inexistente, haciendo que Salaverna pareciera que no pertenece al estado mexicano.

Para concluir, Roberto de la Rosa denunció que ha sido el gobernador Alejandro Tello Cristerna quien “entró con todo, como el verdugo que va a ejecutar las órdenes de su amo Carlos Slim”, por lo que los han puesto en una disyuntiva de escoger entre hincarse y que hagan con ellos lo que quieran, o bien, seguir de pie luchando para defender el patrimonio que dejarán a sus hijos y nietos.

Por su parte, el académico Francisco López Bárcenas explicó que situaciones como éstas, las cuales etiquetó como “un atentado contra la humanidad”, se deben a lo que él llama la “segunda desamortización de las tierras y los recursos naturales”, es decir, una manipulación de los conceptos de propiedad para que entren al mercado y ya no sirvan a la nación, sino que más bien en el nombre de la nación le sirvan a los grupos privados.

Estamos en un contexto en el que “los estados nacionales han ido cediendo su soberanía a las empresas trasnacionales vía los tratados internacionales”, aseveró el académico, quien además expuso, que el predominio de esas empresas tiene que ver con la crisis que padece el capitalismo en la forma de producción, es decir, que hay tanta mercancía que seguir produciendo llevaría a la quiebra pero dejar de producir también generaría el mismo efecto.

Las características de esta desamortización de la tierra, de acuerdo con López Bárcenas, son que la expropiación de la propiedad social es para el beneficio de grupos económicos privados, además de que existe la ocupación temporal de las tierras previa de la expropiación y una imposición de servidumbres a la propiedad social para beneficio de las empresas transnacionales.

Si la historia de México ha enseñado que los antiguos pobladores se fueron a la guerra para defender la tierra, hoy eso sería impensable, dijo el investigador, por lo que es necesario generar otro tipo de alternativas para detener el embate.

Para concluir el panel, la estudiante de la UNAM, Sol Pérez Jiménez, integrante además de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), brindó un panorama sobre la extracción minera metálica en México con el objetivo de generar información crítica para desmitificar el tipo de desarrollo extractivo.

Pérez Jiménez recordó cómo en 2005 hubo una modificación en la ley minera con respecto a las concesiones que podrían explicar el porqué del aumento de los proyectos mineros en México. Hasta 2005 la ley estipulaba que se cobraría a las empresas mineras por el total de hectáreas a explotar, sin embargo, con la nueva ley, a partir de dicho año, ya sólo se cobra 5 pesos por hectárea durante el primer año hasta llegar al precio más alto que son 100 pesos.

A partir de este año, de acuerdo con las investigaciones de la universitaria, aumentó el número de emisión de títulos en México aunque sólo fueron en cinco estados del país que son Sonora, Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas quienes concentran 51.4 por ciento de las concesiones del país, sin embargo, denunció, no existe una recaudación efectiva de impuestos que pagan las empresas en las que destacan Grupo México e Industria Peñoles.

Otro punto a desmitificar, detalló la académica, es respecto a la generación de empleo, pues las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que en 2015 se generaron menos de 5 mil nuevos empleos, lo cual habla del manejo truculento de la información

“A través de los siglos se ha construido un discurso hegemónico sobre la minería como generadora del progreso y desarrollo mientras que las comunidades locales son las que viven directamente las afectaciones de las industrias”, señaló la investigadora, quien advirtió que el extractivismo a gran escala sigue expandiéndose en México tanto que hay mil 500 proyectos en desarrollo, de los cuales 65 por ciento son de minas de tajo a cielo abierto, algunas de ellas pertenecientes a empresas de Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailléres.