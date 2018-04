Cronista: municipios que colindan con Vetagrande lo están “estrangulando”

Vista general de Vetagrande fotos: miguel ángel núñez

“Se adueñan de tierras que le pertenecen y por las que están cobrando derechos e impuestos”

“Gobierno del Estado debe poner un hasta aquí a todas estas anomalías”: Raymundo de Lira

Explica que están involucrados Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Pánuco

Los municipios que colindan con Vetagrande están “estrangulando” a la demarcación al adueñarse de tierras que le pertenecen y por las que están cobrando derechos e impuestos que debieran ir a sus arcas. “Y yo digo que Gobierno del Estado debe poner un hasta aquí a todas estas anomalías. Porque no es lo mismo que le informen falsedades, a que vea la verdad”, dijo el cronista de Vetagrande, Raymundo de Lira Quiroz.

Desde 1994 en que asumió esta función, de Lira Quiroz ha estado investigando el tema sobre el que próximamente publicará un libro y que sustentará en documentos que ha consultado en el Archivo General Agrario (AGA), Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), el Archivo Histórico Municipal de Zacatecas y El Archivo General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas así como el archivo particular de Bernardo del Hoyo, cronista municipal de Guadalupe, entre otras fuentes.

“Todos esos años tengo investigando (…) pero nunca, nunca había hablado con tanta certeza o no quería dar a conocer lo que estaba haciendo hasta no tener todos los documentos que están plasmados en el mapa que nos hizo el señor –Miguel- Aguirre –Romero-, que fue nada menos, el encargado del Archivo del RAN (Registro Agrario Nacional)”.

Al calce de una de las cartografías que mostró a La Jornada Zacatecas se lee: “Formulado: Con datos, decretos y planos estudiados y recabados por el cronista del municipio del Vetagrande Estado de Zacatecas”, y la firma de De Lira Quiroz; a su derecha en el centro, se agrega la leyenda, “Acopló y dibujó Ing. M. Aguirre R., Zacatecas, Zac. Enero del 2017”, quien también estampó su rúbrica.

El año pasado comentó, las autoridades de Vetagrande solicitaron la intermediación de la delegación en Zacatecas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para dirimir el problema de límites con sus pares de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Pánuco, pero al llamado de la dependencia federal solo asistieron el presidente y la síndico municipales de Vetagrande, y el propio Raymundo de Lira Quiroz.

“Nosotros llevábamos esto (señala los tres mapas) y documentos como prueba”.

Su respuesta a por qué no se ha iniciado un litigio formal por los hechos fue que “hemos querido que se arregle en buen término, pero claro, ya están posesionados (…) eso también se llama… ¿cómo se denominaría?, ¿gandallismo o cómo?, ¿o robo en despoblado o cómo?”.

El recuento que hace el cronista municipal de Vetagrande respecto de áreas de las que sostiene, se han adueñado las demarcaciones vecinas son, en el caso de Zacatecas, de parte de la colonia Díaz Ordaz y de la Hacienda de Bernárdez; Guadalupe, también parte de la Hacienda de Bernárdez, la colonia La Victoria, el fraccionamiento Lomas del Pedregal, parte del cerro San Simón y terrenos donde se ubica la Alberca Olímpica Guadalupe, entre otras áreas, “tenemos también las coordenadas”.

El municipio de Morelos estaría usufructuando ilegalmente los terrenos del predio San Vicente, y en el caso de Pánuco, refiere al Ejido del Pánuco y la ampliación del Ejido de El Lampotal.

Agregó respecto de una obra que ha causado polémica por varias razones, el Periférico Centenario, otra más.

“Tenemos el caso por ejemplo ahorita de la carretera, no quieren entender o no sé a qué se deba, que la carretera ésta, la que viene de Galerías, está ubicada dentro del municipio de Vetagrande”.

“El lindero está en la mojonera” que se encuentra en la Presa de Olivos, ubicada hacia la entrada a la mina Capstone Gold (…) y atraviesa parte de Bracho (…) casi por donde se establece el tianguis de Zacatecas”.

“Es muy sencillo entenderlo (…) están cobrando impuestos en terrenos de Vetagrande y a Vetagrande por ser un lugar tan pobrecito le llega poco presupuesto”.

De Lira Quiroz también fue crítico respecto de la actuación de algunos notarios públicos que dijo, han estado actuando de forma irregular.

“Yo digo, bueno sí, yo compré en este terreno, es mío ¿pero a dónde pertenece? Ahí veo yo también mucha deshonestidad de los notarios públicos” que han estado asentando en escrituras que propiedades ubicadas en terrenos de Vetagrande, pertenecen a Morelos, Pánuco, Guadalupe o Zacatecas.

“Una llamada de atención a los notarios públicos, y pienso que deberían de ser juzgados porque ellos son los que deben saber mejor las leyes, y que cayera todo el peso de la ley sobre ellos”.

Antecedentes históricos

El 10 de enero de 1907 mediante un decreto expedido por el Congreso del estado de Zacatecas la Hacienda de Sauceda pasa a la municipalidad de Vetagrande. El polígono refiere poco más de 15 mil 200 hectáreas.

Acompañando al mapa contemporáneo que muestra Raymundo de Lira Quiroz, se añade una tabla pormenorizada de sus lados con rumbo, distancia y coordenadas, cuya suma da esta cifra.

Exhibe asimismo en copia fotostática uno previo y que data, según señala, de 1895, mismo que muestra coincidencias entre los polígonos.

Como referente y aludiendo al caso concreto del conflicto por límites con el vecino municipio de Pánuco, De Lira Quiroz ha encontrado en un seguimiento histórico hecho desde 1791, que la población así denominada, estaba enclavada en lo que fuera el predio rústico nombrado “Buen Suceso”, y lo que ahora es el ejido Pánuco, fueron terrenos que antes correspondían al ya citado predio de Bueno Suceso y el Rancho de Arzola, ambos pertenecientes a la ex Hacienda de Sauceda.

En ese sentido, el Ejido Pánuco pasó a formar parte de la municipalidad de Vetagrande el año 1907.

Este hecho lo refrenda dijo, el documento mediante el que en 1920 el Poder Ejecutivo federal dotó al citado ejido.

“En una de sus cláusulas dice que el Ejido de Pánuco está enclavado en la Hacienda de Sauceda, ¿entonces me pregunto, a dónde corresponde Pánuco por decreto?”.

“Estos documentos son de archivo, no es porque al cronista se le haya ocurrido decir esto nos favorece, no. Esta información la doy a conocer porque las autoridades de Pánuco no han sido honestas”.

Dijo que la demarcación vecina ha querido adueñarse además en años recientes de la ampliación del Ejido El Lampotal, que también pertenece a Vetagrande, y reitera que tiene los documentos que comprueban su dicho.

“Entonces, no es posible que quieran engañar al pueblo de Vetagrande o al mismo pueblo de Pánuco con una falsa información que no les corresponde ni siquiera mencionarla y menos adueñarse”.

El cronista expuso que en el asunto de los problemas por límites entre municipios que denuncia públicamente, debe intervenir el Gobierno del estado y “tomar cartas en el asunto” la Sedatu para llegar a un acuerdo entre autoridades en buenos términos. Pero también observó, “no quisiéramos llegar hasta el Congreso del estado, pero si hay necesidad, pues tendremos que hacerlo”.