El 2018 será “el año de la consolidación”, afirma Jorge Miranda, titular de Sefin

Jorge Miranda Castro compareció este jueves ante la 62 Legislatura n foto: Andrés Sánchez

Anuncia que comenzará a aplicarse una “modernización integral” del sistema tributario

El contribuyente tendría la posibilidad de hacer los pagos desde el teléfono celular

El 2018 será “el año de la consolidación”, aseguró el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, durante la comparecencia que este jueves tuvo ante los diputados locales y sobre la que no hubo aviso previo, a diferencia de lo ocurrido con los demás ejercicios de este tipo llevados a cabo hasta ahora en la 62 Legislatura del estado.

El funcionario, en su primera intervención, calificó el próximo ejercicio como de consolidación porque, aunque no se contemplen nuevas figuras impositivas o aumentos a las ya existentes, comenzará a aplicarse una “modernización integral” del sistema tributario.

Los cambios aplicados en la política fiscal, dijo, tendrán que ver con facilitar el acceso del contribuyente a los servicios con la posibilidad de hacer los pagos desde el teléfono celular, la utilización de una “firma electrónica avanzada” y la instalación del buzón tributario.

Con estas medidas expuso que se tendrá un mayor control interno de la recaudación, además de que ésta se incrementará pese a no plantear variaciones en las tarifas impositivas actuales.

Este recurso de los impuestos, aunado a otros conceptos que se engloban en los ingresos propios, representarán el 12 por ciento, es decir, 3 mil 795 millones de pesos de los casi 30 mil 500 millones de pesos que se están proponiendo como recursos total para 2018.

Al respecto, destacó que en tan sólo un año han logrado incrementar del 3 al 12 por ciento el peso de los ingresos propios, por lo que se ha pasado de ser el tercer estado del país con mayor dependencia de los recursos federales a estar entre los cinco con mayor autonomía en ese sentido.

Para comparar el monto global propuesto para 2018 con el del presente año, el secretario de Finanzas consideró necesario separar los 7 mil 341 millones de pesos del refinanciamiento. Tras hacer esta división, comentó que el presupuesto estaría incrementándose un 10 por ciento, con 2 mil 774 millones de pesos adicionales.

El funcionario se refirió a algunas de las reducciones presupuestales que se plantean, como la del Poder Judicial. En ese tenor, señaló que disminuye el recurso porque no contempla recursos que este 2017 se etiquetaron para la construcción de juzgados y nuevos espacios que ya están concluidos.

No obstante, añadió que desde la Secretaría de Finanzas detectaron que “existen alrededor de 160 millones de pesos en cuentas bancarias del Poder Judicial. Es algo que estamos en proceso de aclaración, en respeto de que es otro poder, pero sí ante la insuficiencia de recurso creemos que la solidaridad debe ser un tema común a imperar”.

Respecto a la deuda, insistió en que no se están proponiendo nuevas contrataciones. Expuso que se tomó esta decisión de trabajar en la gestión, en caso de que se requieran más recursos para algún rubro en particular, pese a que el estado ya se encuentra en semáforo verde y, por tanto, estaría en posibilidades de adquirir hasta mil 300 millones de pesos más de deuda.

Por el contrario, puntualizó que el 90 por ciento de los municipios está en semáforo rojo en el estudio que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No obstante, Miranda Castro dijo que esto no se debe necesariamente a que tengan altos niveles de endeudamiento, sino a que no presentaron toda la información requerida por la dependencia federal.

Critican precipitación en realizar la comparecencia

El hecho de que fue apenas el viernes pasado cuando la propuesta de paquete económico de 2018 se envió a la legislatura por parte del gobierno estatal no pasó desapercibido para los legisladores de oposición quienes, en voz de Luis Medina Lizalde, expresaron su descontento en la ronda de preguntas.

El diputado expuso que al interior de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) se opusieron a que el secretario de Finanzas acudiera este jueves al pleno por considerar que se estaba haciendo con “precipitación”, ya que “no todos los diputados recibieron con oportunidad el texto y el disco del informe para poder sacarle más provecho a la comparecencia”.

Esta postura, advirtió, la comparten los diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como Encuentro Social (PES).

Tras hacer el señalamiento de los tiempos, Medina Lizalde agregó que los legisladores de los partidos referidos presentarán ante la Legislatura una “propuesta alternativa de presupuesto” para el próximo año.

Asimismo confió en que este 2017 no se actúe como a finales del año pasado, cuando se aprobó un paquete económico que incluyó una decena de reformas a la legislación local, entre ellas la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, de madrugada y después de varias sesiones.

En este sentido, sostuvo que “hacemos votos porque esta vez no se repita la ruta del fast track y que no tengamos que estar abordando una gran cantidad de temas y tomando muchas decisiones que impactan a población que representamos por la prisa de salir a vacacione u otra contingencia. Esperamos que este año sí dispongamos de todo el tiempo legal para poder deliberar con responsabilidad”.

En respuesta a este comentario, en la segunda intervención del secretario de Finanzas, Miranda Castro, indicó que precisamente la dependencia que encabeza trabajó para entregar estos documentos con casi 15 días de anticipación a la fecha límite con el objetivo de “otorgarle más días al Poder Legislativo para que podamos profundizar en el análisis del contenido”.

Calificó la propuesta como un “paquetito económico” que no tiene la amplitud del enviado el año pasado para su aprobación, sino que se consideraron sólo tres iniciativas. Además, dijo que éste es un presupuesto “inercial”.