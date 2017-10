Ex director de la Benmac reconoce que ha sido participante activo de cursos de coaching

Ramiro Torres Bañuelos, ex director de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac) n foto: la jornada zacatecas

Guadalupe Arciniega, directora del Instituto Edison, se negó a ejercer su derecho de réplica respecto a la participación de ese plantel en Conciencia Plena, uno de los grupos sectarios que ofrece cursos de coaching en el estado, mientras que Ramiro Torres Bañuelos, ex director de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac), admitió que ha sido participante activo de cursos de coaching y ha sido socio de un Centro de Transformación.

Sin embargo, el ex director aseguró que nunca enroló a estudiantes mientras ocupó ese cargo: “yo puedo asegurar que no he enrolado a nadie (en la Normal), salvo a una amiga mía, que es alumna, pero es una amiga personal de toda la vida. Yo fui cuidadoso de separar esa cuestión a mi trabajo en la Normal”.

Comentó que, en efecto, fue socio de Ahimsa, pero “yo dejé este proyecto prácticamente a los 15 días de que inició. Mi hermana también lo dejó y finalmente se tuvo que cerrar porque éramos cinco socios y a mi no me estaba funcionando porque tenía otras cosas que hacer”.

Según expuso, “y este es un proceso que está a nivel mundial. Hay más de 100 países donde se desarrollan estos cursos y hay gente muy famosa de la política, de las finanzas, del arte”, e incluso en Zacatecas afirmó que hay funcionarios del Gobierno del Estado y del municipio.

“Yo soy transformado, lo digo abiertamente. Los cursos son procesos personales y cada quien lo vive de manera muy distinta. Hay gente que lo resiente y hay gente que no, pero es un proceso de transformación que implica asumir un compromiso totalmente personal”, explicó Torres Bañuelos sobre los talleres que ofrecen organizaciones clasificadas como sectas comerciales.

Mencionó que su “proceso” lo hizo en Abundancia de Vida y en este momento tiene contacto con personal de Fresnillo Vive cuyos dueños “son mis amigos”, pero “mi proyecto de vida es totalmente separado de esto”.

En ese sentido, dijo que muchos egresados siguen contribuyendo con sus centros de egreso, pero en su caso puntualizó que hace colaboraciones con grupos de coaching de otros estados y países.

Respecto a las actividades y ejercicios que realizan al interior de los cursos, comentó que él es psicólogo de formación y desde esa perspectiva “a mí me funcionó”, “no te hace ni mejor ni peor, simplemente te da las herramientas necesarias para llevar la vida de manera distinta”.

“Estos cursos no son un proceso terapéutico, son un proceso tal vez de empoderamiento. Yo lo llamaría así porque se trata de enfrentar la vida de manera distinta”, agregó Torres Bañuelos.

No obstante, manifestó la necesidad de regular la práctica del coaching, porque “estamos hablado de la salud mental y esta es tan importante como la salud física. Habrá que revisar cosas que son susceptibles de alguna situación”.

Recordó el caso de Ahimsa y aseguró que para ese proyecto se pretendió constituirla como empresa formal y hacer el registro ante el Sistema de Administración Tributaria, pero al final hubo circunstancias por las que tuvo que salirse de la asociación.

Por último, se refirió el caso de suicidio de una persona después de concluir el curso de coaching y comentó que la víctima fue una de sus compañeras de visión (generación) en Abundancia de Vida, pero “no se suicidó por esto, sino porque ya venía con problemas muy severos y con proceso o sin proceso, hubiera pasado lo que pasó”.