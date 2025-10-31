Reforma electoral es una oportunidad de replantear historia: Raymundo Cárdenas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El exdiputado federal y fundador de la izquierda en México, Raymundo Cárdenas Hernández, aseguró que la actual reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa una oportunidad histórica para replantear la vida política del país. A sus 75 años, el ingeniero químico y maestro en Economía Política por la UNAM considera que México necesita una transformación profunda del sistema de partidos y un nuevo modelo de gobierno más democrático y participativo.

Durante una conversación con este medio, Cárdenas recordó que las luchas por la democratización electoral en México se remontan a las décadas de los setenta y ochenta, cuando las fuerzas de izquierda exigían el reconocimiento legal de su participación. “Durante muchos años las izquierdas de México luchamos primero porque se nos reconociera el derecho a participar en las elecciones”, recordó. En ese contexto, evocó la candidatura simbólica de Valentín Campa en 1976, cuando la izquierda carecía de registro legal: “Ese año lanzamos a un mexicano ejemplar, Valentín Campa, líder de los ferrocarrileros, que había salido de prisión por encabezar huelgas. Lo hicimos para exigir el derecho de todos los mexicanos a participar en los comicios”.

De esa lucha surgió la primera gran reforma política en 1978, promovida por Jesús Reyes Heroles, que permitió la participación de nuevas fuerzas políticas. “Esa ley nos abrió el camino; logramos el registro y empezamos a crecer como izquierda organizada”, rememoró el también exdirigente del PRD.

Con una visión crítica de las últimas décadas, Cárdenas advirtió que los gobiernos priistas y panistas terminaron por aliarse para impulsar las llamadas “reformas estructurales” que, a su juicio, debilitaron al Estado mexicano. “En los hechos se creó el PRIAN, porque el PRI y el PAN cogobernaron desde el 88 hasta el 2018. Todas esas reformas fueron para desmantelar las conquistas de la Revolución Mexicana: Pemex, la CFE, los bienes públicos”, subrayó.

Ante la actual propuesta de reforma electoral, el político zacatecano sostiene que el país vive “en un mundo de ficción” en el que los partidos han dejado de representar a sus militantes. “El pueblo ha sido ninguneado. Los partidos actuales no reflejan lo que realmente son. El PRI sigue diciendo que es el partido de la Revolución Mexicana, cuando hace décadas abandonó ese proyecto”, criticó.

Para Cárdenas Hernández, la reforma electoral debe ir más allá de los ajustes técnicos al INE o al financiamiento público: debe refundar el sistema de partidos desde la base ciudadana. Propone un nuevo modelo donde los militantes tengan voz y voto real en las decisiones internas y en la elección de candidaturas. “La voluntad del pueblo debe decidir.

Su propuesta contempla un esquema organizativo que obligue a los militantes a integrarse en comités de base, con reuniones periódicas y procesos internos democráticos. “Nadie debe estar suelto. Quien quiera ser candidato debe afiliarse al menos un año antes y participar en los comités de base. Así se construye cultura política”, explicó.

Además, sugirió la necesidad de que las candidaturas surjan de convenciones y votaciones entre delegados elegidos por los propios militantes, reforzadas con encuestas públicas “solo como un mecanismo complementario”. En sus palabras, “la gente debe tener el poder, porque el que quiera ser candidato debe convencer a sus iguales de que es la mejor opción”.

En materia de forma de gobierno, el exlegislador plantea un cambio estructural hacia una república parlamentaria, donde el Ejecutivo mantenga una relación de cooperación con el Legislativo y no de enfrentamiento. “Aquí requerimos un sistema donde el presidente tenga relación con el Parlamento y ahí se voten muchas decisiones. Los poderes deben colaborar, no estarse frenando mutuamente”, enfatizó.

Cárdenas rechazó el argumento de que los poderes deben ser “contrapesos” permanentes: “Eso es falso. La Constitución dice que el poder dimana del pueblo, no que los poderes deban pelear entre sí. El pueblo no quiere verlos peleando, quiere verlos colaborando”.

En ese mismo sentido, sostuvo que la reforma debe corregir la sobrerepresentación en el Congreso, un problema histórico que antes beneficiaba al PRI y al PAN y que hoy, dice, afecta la percepción sobre Morena. “Andrés Manuel propuso que ningún partido tuviera más legisladores que el porcentaje de votos que obtuvo. Pero la oposición se opuso. Antes se sobrerepresentaban ellos y estaban felices; ahora lloran”, ironizó.

Otro punto medular de su planteamiento es la reducción drástica del financiamiento público a los partidos políticos y los altos sueldos en el INE. “Es ofensivo que los consejeros ganen más que la presidenta. ¿Por qué el pueblo debe pagarles tanto? Desde hace tiempo planteamos bajar prerrogativas, pero cuando tenían mayoría nunca quisieron hacerlo”, sostuvo. “Pedíamos un peso por cada voto que obtuvieran”.

Cárdenas recordó que él mismo participó en las negociaciones de varias reformas electorales durante los años noventa, al lado de figuras como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Narró que la fórmula de financiamiento a los partidos se diseñó originalmente para garantizar equidad en la competencia y cubrir el costo de la publicidad en medios, pero con el tiempo se pervirtió. “Cuando ya no se permitió comprar publicidad, propusimos bajar el dinero a los partidos. Pero dijeron ‘que siga llegando el chorro’. Hoy ya se requiere un recorte severo”, aseveró.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que Morena repita los errores del viejo sistema político si no se democratiza internamente. “El peligro es que los gobernadores impongan candidatos, como antes. Eso no lo queremos quienes fundamos Morena”, alertó. En su opinión, la única manera de evitar esa corrupción interna es fortalecer la participación ciudadana en las decisiones partidistas.

“Por eso apoyamos la reforma electoral”, afirmó con firmeza. “Porque es la única manera de impedir que los vicios del pasado corrompan a la mayoría”.

Insistió en que las críticas de la oposición, que acusan una “regresión democrática”, carecen de fundamento. “Si quisiéramos apoderarnos del INE ya lo habríamos hecho. Hoy no hay un solo consejero propuesto por Morena. Queremos que el pueblo tenga el poder y que los jueces simplemente cuenten los votos y ya”, concluyó.

La propuesta de Raymundo Cárdenas busca, en última instancia, abrir un debate nacional sobre el tipo de república que México necesita. Para él, la reforma electoral debe ser el inicio de una nueva etapa política donde el pueblo no solo elija a sus gobernantes, sino también decida cómo deben funcionar los partidos, los poderes y las instituciones.