No pedirá Guadalupe adelanto de participaciones para cerrar el año

Por: La Jornada Zacatecas •

Este año, al igual que el anterior, no habrá necesidad de solicitar adelanto de participaciones, informó el municipio de Guadalupe.

“Al igual que el año pasado, en Guadalupe no vamos a pedir adelanto de participaciones, porque nos concentramos en aplicar el recurso como debe de ser, sin frivolidades y atendiendo las necesidades primordiales de la ciudadanía.

“A pesar de que seguimos pagando deudas heredadas por otros gobiernos, hemos mantenido el orden financiero sin dejar de invertir en obra pública y social”, indicó el alcalde, Pepe Saldívar.

Asimismo, cumpliendo con los tiempos que marca la ley, el municipio de Guadalupe presentó ante el Congreso del Estado el anteproyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026.

La síndica municipal de Guadalupe, Analí Infante Morales y el secretario de Finanzas Jesús Rodríguez del Muro, entregaron ante la oficialía de partes del Poder Legislativo el documento oficial.

Por su parte, personal del área jurídica del Congreso de Zacatecas, constataron que la documentación estuviera completa para recibirla y posteriormente poder analizarla para ser votada ante el pleno.

“Por instrucciones del presidente municipal Pepe Saldívar, estamos dando cumplimiento a un mandato de ley, que es presentar el anteproyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026.

“Es importante presentarlo en tiempo y forma, para que los diputados puedan valorar las iniciativas que nosotros pretendemos presentar”, indicó el secretario de Finanzas.