Dalia Ramos, mexicana que abrió brecha en la F1

Hace unos meses, el siete veces campeón Lewis Hamilton se preguntó por qué no había más mujeres en los primeros planos. Eso –dijo– era tan sorprendente como vergonzoso. Ramos coincide, pero advierte que esas preguntas no se hacían.

Ahora hay una chica que reporta conmigo, que está a cargo de una de las secciones de mi departamento; la convencí de que viniera a trabajar, entonces hoy ya somos dos mujeres en esos cargos. Pero prácticamente no hay más en el área de ingeniería, o no en este nivel. Donde me desenvuelvo representamos a 6 por ciento del total de la plantilla y eso es lo común en todas las ingenierías de la Fórmula Uno.

Hace 10 años que salió de México para estudiar con una beca y se quedó a trabajar en Gran Bretaña. Ahora que vuelve de manera breve a este Gran Premio, le sorprende el éxito que tiene con la afición mexicana.

Ramos es hija de un hombre cuyo modo de ganarse la vida era con un negocio de comida en un mercado del barrio de Tepito. La educación formal de Dalia estuvo beneficiada por las becas que recibió por su desempeño escolar. La Fórmula Uno era un mundo ajeno a su realidad.

Cuando vivía en México consideraba la F1 como un deporte para ricos, ajeno a mi familia; sabía que existía, pero como algo sólo para gente privilegiada, como el golf. Ahora que vivo en una sociedad con diferencias de clase menos contrastantes, veo que la afición aquí ha crecido mucho y que está por todos lados. No sé qué ha provocado esa diferencia, el país ha evolucionado desde que me fui, pero tal vez han sido los medios de comunicación, Netflix (por una serie exitosa), el fenómeno Checo Pérez o no sé por qué. Lo que veo es que muchos jóvenes quieren ser ingenieros porque desean llegar aquí por todo el desarrollo tecnológico, no sólo por manejar coches , cuenta Dalia.

Modelo de éxito

Dalia es un modelo de éxito. Por eso prefiere no dejar de lado los momentos más difíciles cuando toma una decisión de esa proporción. Las inseguridades y miedos que fue sorteando antes de llegar a la F1. Eso, piensa, puede servir de acompañamiento y consuelo para los jóvenes, sobre todo mujeres, que quieren abrirse paso en terrenos poco amables.

Hablar de una posición que se considera de éxito es bonito, pero dudo mucho que sirva para comunicar algo útil a la gente , plantea; puede ser más valioso hablar de lo que uno siente, lo que nos iguala. Por ejemplo, mis inseguridades, ese sentimiento del impostor que nos traiciona y nos hace olvidar que estamos en un lugar por lo que valemos.

Estudiar en escuelas mediante becas, después un país ajeno, en una disciplina en la que no abundan mujeres, su propia biografía social y familiar, todo eso la marcó.