Desalojan el foro Alicia y suspenden concierto

El Multiforo Cultural Alicia, ubicado en Eligio Ancona, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, fue desalojado anoche mientras se realizaba el concierto del cantante vasco Fermín Muguruza, tras un despliegue policiaco y del Ejército por un reporte de sobrecupo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ignacio Padilla, dueño del inmueble que tiene más de 30 años de realizar actividades artísticas independientes, explicó que por la tarde acudió personal de la demarcación a solicitar los documentos que autorizaran la presentación.

“Estábamos preparando el evento, vino un inspector de la alcaldía Cuauhtémoc, preguntó qué era esto. Le dijimos que era un espacio cultural, le enseñé mis documentos de un espacio cultural independiente con licencia numero 1. Lo vio, se le hizo muy raro, no entendía qué era, preguntó ‘qué es este documento’. Habló con su jefe inmediato, y me dijo: ‘quiero que me des todo el programa de este evento, ahora sellado por nosotros’. Le dije: ‘no tengo esto, pero si quieres voy en la semana y me platican qué tengo que hacer por cada evento’”.

El fundador del Multiforo Cultural Alicia refirió que después arribó el jefe del sector policial de la SSC para preguntar qué tipo de concierto se realizaba. “Al rato regresa con la Guardia Nacional, con el Ejército y creo que hasta con la Marina, rodean el espacio y me dicen: ‘nadie entra para tu concierto, detenlo o nos vamos a meter’. Le dije que no se metiera, yo paro el concierto, yo hablo con el público, tranquilo”.