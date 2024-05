Comparativa de autos híbridos y eléctricos

Por: Colaboración •

Cada vez más empresas del rubro automotriz lanzan al mercado modelos híbridos y eléctricos. Versiones novedosas y, por lo tanto, desconocidas para la mayoría de los conductores. Que generan muchas dudas a la hora de volcarse por una u otra forma de motorización. Intentaremos arrojar algo de luz en este escenario. Señalando similitudes y diferencias, ventajas y desventajas.

Los coches eléctricos: sustentables pero costosos

A nivel estético, muchos de ellos lucen exactamente igual que los coches a gasolina. Con los mismos diseños y colores. Y llantas Sumitomo, Pirelli, Yokohama o Goodyear idénticas a las de aquellos. Pero los coches eléctricos no tienen motores de combustión. Es decir que su propulsión no depende de un combustible y, por lo tanto, no cuentan con depósito de gasolina ni gasoil.

En reemplazo, están dotados por uno o más motores eléctricos. Cada vez más potentes y con baterías de gran capacidad. Que se cargan mediante un cable en cargadores especiales, como un teléfono celular. En la gran mayoría de este tipo de vehículos, otorgan la autonomía suficiente para recorrer cientos de kilómetros.

Su principal virtud es que no generan emisiones de gases de efecto invernadero. Propias de la propulsión con combustibles. La contracara de esta ventaja es su costo. La mayoría de ellos son más costosos que los híbridos. Y mucho más aún que los vehículos de motorización convencional.

Los coches híbridos: dos opciones de propulsión

· Híbridos no enchufables

Los vehículos híbridos no enchufables son una combinación de los convencionales con los eléctricos. Cuentan con un pequeño motor eléctrico a batería que es auto recargable. Automáticamente, recupera la energía cinética que genera el vehículo cuando frena y desacelera. Y aprovecha la energía sobrante del motor convencional. Es decir, que no necesita cargarse con un cable.

De modo suplementario, también tienen un motor de combustión a gasolina. En estos modelos, el motor eléctrico tiene poca autonomía. Puede emplearse para aparcar o salir de un aparcamiento. O mientras se atraviesa un atasco en una carretera. Cuando el coche circula a poca velocidad y requiere poca energía. En algunos procesos, como la aceleración, ambos motores se ponen en marcha.

Los híbridos no enchufables suelen consumir de manera similar a los vehículos con motor diésel. Pero su funcionamiento emite mucho menos dióxido de carbono que aquellos. Además, si bien su precio es superior al de los vehículos a combustión. Es bastante menor al de los coches eléctricos. Y al de los híbridos enchufables.

· Híbridos enchufables

Estos están dotados con un motor eléctrico mucho más potente que los anteriores. Y su batería también es de mayor tamaño que las de aquellos. Pero no alcanzan la capacidad y potencia de la de los vehículos exclusivamente eléctricos. Y con un motor a combustible.

A diferencia de los no enchufables, pueden funcionar empleando ambos motores a la vez. O por separado, dándoles prioridad al eléctrico. Cuando las condiciones de circulación lo consideren más eficiente. Y, por supuesto, cuando la carga sea suficiente. La mayoría de ellos, brindan una autonomía de al menos 40 kilómetros.

En cuanto a la carga, pueden conectarse a una red eléctrica doméstica. Como cualquier otro dispositivo electrónico. Y también a los cargadores especialmente diseñados para ello. Emplazados en diversos espacios, como las estaciones de servicio.

Desempeño de los híbridos: la combinación perfecta de dos motores

Como vimos, los coches híbridos conjugan automáticamente un motor eléctrico con uno propulsado por combustible. Cada uno cumple una función en determinados procesos. En el momento de la puesta en marcha y el arranque. Así como en ocasiones viales de velocidades moderadas. El motor eléctrico es protagonista.

Pero cuando el vehículo requiere potencia, se pone en funciones el motor de gasolina. Que, a su vez y en simultáneo, apoya el desempeño del eléctrico y recarga su batería al andar, a través del alternador. Esta combinación permite que la conducción sea lineal y delicada. Sin los sobresaltos frecuentes de los coches con motorización convencional.

Los vehículos híbridos son ideales para conductores que, mayormente, circulan por escenarios urbanos. Que realizan trayectos cortos cotidianos, como hacia el trabajo o la universidad. Porque consumen menos combustible que los convencionales. Y, por lo tanto, revisten un notable ahorro económico a largo plazo.

Eléctrico: atento a las estaciones de recarga cercanas

La tendencia actual es que los vehículos eléctricos lleven baterías de ion-litio. Que pueden recargarse en cargadores específicos, a través de un cable. En promedio, las baterías brindan una autonomía cercana a los 300 kilómetros. Si bien es una prestancia interesante, puede generar contratiempos.

Dado que aún no abundan las estaciones de recarga y podemos necesitar uno cerca. Es fundamental que el conductor tenga en claro cuál es la ruta a seguir. Y conozca los puntos de carga disponibles en el trayecto.

Ventajas y desventajas

Al no contar con motor a combustión, los coches eléctricos son muy silenciosos. Al tiempo que, mientras funciona su motor térmico, los híbridos hacen ruido. Pero éstos últimos ofrecen mayor autonomía. Y alcanzan más velocidad que los eléctricos.

Ambos coches sustentables generan un gasto de alrededor de los 19 pesos mexicanos para recorrer cien kilómetros. Si consideramos el consumo puramente eléctrico. Si comparamos lo que consume un coche convencional a gasolina para recorrer 15.000 kilómetros por año. Con uno eléctrico que transite la misma distancia. Este último permite ahorrar cerca de 14 mil pesos mexicanos.

Ayudas financieras para avanzar hacia un parque automotor sustentable

El cambio climático y las previsiones preocupantes en materia medio ambiental generan un especial interés en los gobiernos de todo el mundo. Por avanzar hacia un parque automotor cada vez más sustentable. De manera tal de reducir las emisiones de gases al máximo y transformar las ciudades en lugares más saludables para habitar. Y ponen en práctica políticas en ese sentido.

Así como algunas autoridades promueven la entrega de nuevas llantas Sumitomo, Michelin o Pirelli nuevas, a precios ventajosos. A quienes entregan sus neumáticos gastados. Para reciclar los materiales y evitar el descarte indebido de las ruedas. También ofrecen facilidades a los usuarios que pretenden comprar un coche sustentable.

De modo que, si bien son notablemente más costosos que los vehículos convencionales. Cada vez más estados incentivan la compra de modelos sustentables. Otorgando planes de financiación para adquirirlos. O exceptuándolos del pago de determinados impuestos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es mejor, un auto híbrido o un auto eléctrico?

Ambos brindan la posibilidad sustentable de reducir la emisión de gases contaminantes. Propia de la propulsión a partir de combustibles. Pero los híbridos cuentan con la opción de usarlo de esta forma. En caso de no encontrar un cargador disponible.

¿Qué diferencia hay entre coche híbrido y coche eléctrico?

La principal diferencia es que el primero puede funcionar a batería con carga eléctrica. Tanto como con combustible convencional. Mientras que el segundo, sólo del primer modo.

¿Qué desventajas tiene un carro híbrido?

La primera es el precio. Suelen ser mucho más caros que el resto de los vehículos. La segunda, es que son muy modernos en términos mecánicos y tecnológicos. Y puede ser dificultoso dar con un mecánico con la experiencia necesaria para reparar algún desperfecto.