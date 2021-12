Cierra 2021 con un Hospital General sin medicinas e insumos

Por: ALEJANDRA FÉLIX •

El desabasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud ha afectado a innumerable cantidad de ciudadanos, muchos de ellos son mayores de la tercera edad, o padecen enfermedades graves que requieren medicamentos que no pueden costear.

- Publicidad -

Tal es el caso de la señora Juana, quien tiene un hijo de apenas 7 años de edad, que requiere un trasplante de médula ósea y cuya condición es tan grave que ya ha perdido la vista, pero en el Hospital General casi nunca tienen los medicamentos necesarios para tratarlo y algunos de estos pueden costar hasta 30 mil pesos semanales.

Agregó que ella ya ha recurrido a pedir prestado y pedir donaciones a través de redes sociales, porque no puede costear todos los medicamentos de su hijo; sin mencionar que hay ocasiones en que tiene que llevarlo a tratamientos en Guadalajara a hospitales privados, por lo que el costo se vuelve aún más alto.

En el caso de Evangelina, su esposo necesita dos hemodialisis a la semana, cada una con costo de 870 pesos, por lo que hay veces que no puede llevarlo a las dos.

Se desempeña como trabajadora doméstica y su paga no es demasiada, por lo que a veces tiene que escoger entre costear el tratamiento de su marido y llevar comida a la mesa de su casa; hay incluso veces en las que ha tenido pedir prestado, pero no le gusta hacerlo porque no quieren que la gente piense que se está colgando de ellos.

Por otro lado, Yolanda tiene a su mamá enferma de diabetes y la presión alta y tiene meses que no puede conseguir su tratamiento y tiene que comprarlo o pedir receta a través de servicios médicos privados, por lo que está gastando hasta 2 mil 500 pesos mensuales, mientras que la pensión de su mamá es de apenas mil 500 pesos y tienen que cooperar entre todos los hijos para poder sacar a su mamá adelante.

Su mamá incluso se ha descontrolado de su enfermedad, ya que a veces no pueden costear el tratamiento completo o no se los dan cuando está disponible porque es controlado; justo en el momento de la entrevista, su mamá estaba teniendo problemas de control de su enfermedad por no tener acceso a su tratamiento completo.

Por último, el señor Antonio, que también tiene problemas de presión alta, mencionó que tiene problemas para conseguir medicamentos básicos como ácido acetilsalicílico y paracetamol, pero él sabe que a nivel nacional, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay medicamento disponible, por lo que cree que lo están guardando, aunque no sabe bajo qué razonamiento.

Todos estos afectados hicieron el llamado a las autoridades a tener compasión y no jugar con las vidas de las personas, ya que no tener acceso a medicamentos puede resultar en la pérdida de seres queridos, sin mencionar que no todos se pueden dar el lujo de buscar alternativas en servicios privados o pagar el precio completo de medicamentos para enfermedades graves, por lo que es importante que se resuelva el problema del desabasto y salvar la vida de muchas personas.