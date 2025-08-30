Reclaman investigaciones expeditas tras asesinato de una madre buscadora

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Con la promesa de seguir buscando a Goretti Guadalupe, hija de la madre buscadora Aída Karina Juárez, desaparecida en el municipio de Guadalupe y cuyo cuerpo fue localizado en San Luis Potosí, los colectivos de personas desaparecidas en Zacatecas exigieron la noche de este viernes investigaciones expeditas y esclarecimiento de los hechos, durante la Velada por la memoria de las personas desaparecidas y las madres buscadoras asesinadas.

- Publicidad -

La abogada y activista Cristela Trejo Ortiz calificó como irresponsable e indigno el comunicado del Gobierno estatal sobre la muerte de la madre buscadora, y cuestionó de dónde salió la versión oficial respecto al traslado de su cuerpo.

“¿Cómo se atrevió a dar un comunicado oficial diciendo de su desaparición, asesinato y un presunto responsable?, ¿Quién se lo dijo?, Quizá otro poder, quizá otra autoridad, porque no hay reconocimiento del cuerpo que se localizó en Villa de Ramos”, señaló la activista después de puntualizar que la fiscal de San Luis Potosí ha contrariado la versión del secretario de Gobierno al indicar que el cuerpo localizado la tarde de este jueves, no ha sido identificado.

Son 30 las personas buscadoras que han sido asesinadas en México desde 2011, recordaron los colectivos y subrayaron que “es la obligación de las autoridades proteger y cuidar a quienes por nuestra propia cuenta debemos salir a buscar a nuestras familias”.

Trejo Ortiz denunció además el maltrato de la Comisión Estatal de Víctimas, que, en lugar de hacer valer los derechos de los colectivos, les niega los apoyos que la ley mandata.

Además, recordó a la madre buscadora Sofía Raygoza y a su hija Frida Sofía, señalándolas como víctimas del reclutamiento forzado, así como de la impunidad, negligencia y corrupción del Estado.

1 de 3

¡A los desaparecidos no se les juzga, se les busca!, expresaron las madres buscadoras.

Guillermina Camacho de la Serna, del colectivo Siguiendo Tu Rastro Con Amor, resaltó que la desaparición es una herida que atraviesa al país entero y clamó por “una sociedad solidaria, sensible y comprometida, que no mire hacia otro lado: que abrace y acompañe”.

“Esta luz que hoy sostenemos es también un llamado a la conciencia y a la acción, mientras una madre, un padre, un hermano, una hija siga buscando, nadie deberá permanecer indiferente”, indicó la madre buscadora.

Al cierre del evento se realizó el pase de lista de hijos, hijas, padres y hermanos víctimas de desaparición, recordando que su vacío impacta comunidades enteras. Sobre Karina Juárez, los colectivos subrayaron que deja dos niñas, a su madre y “a Goretti en manos de nosotros”.