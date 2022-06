Había zacatecanos entre los migrantes fallecidos en tráiler en Texas: cónsul

Por: La Jornada Zacatecas •

Rubén Minutti Zanatta, cónsul general de México en San Antonio, Texas, dio a conocer que de los 27 migrantes mexicanos fallecidos en el llamado “camión de la muerte” había zacatecanos.

En conferencia ante los medios de comunicación, este miércoles, señaló que de manera preliminar se cuentan 27 personas muertas y dos más hospitalizadas, todas presuntamente de nacionalidad mexicana.

Las víctimas provenían de Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México.

Entre las personas que perdieron la vida hay también siete guatemaltecos y dos hondureños.

En total, se informó que fueron 51 los migrantes que perdieron la vida, entre quienes todavía hay algunos de los que no han sido identificadas sus nacionalidades. Entre las personas que reciben atención médica, una está en condición grave.

Rubén Minutti Zanatta confirmó que las autoridades mexicanas ya se comunicaron con uno de los sobrevivientes, a quien contactaron con su madre, pero no reveló datos sobre su identidad.

Expuso que el Consulado de México mantiene contacto con familias de las víctimas y busca a las que no se ha podido contactar.

Para quienes requieran información, se pusieron a disposición los teléfonos: 520 623 78 74 y del área de protección del consulado 210 872 43 86.

Por otra parte, mediante sus redes sociales, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, públicó que la Cancillería ha informado que paisanos zacatecanos formaban parte del grupo de migrantes que lamentablemente perdieron la vida en San Antonio, Texas.

El mandatario estatal instruyó a la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) para que recabe la información y atender a las familias de las víctimas. “Expresamos nuestra solidaridad y apoyo ante esta terrible tragedia”, afirmó.