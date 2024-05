Discurso completo de Claudia Sheinbaum en su cierre de campaña en el Zócalo

Muchas gracias, gracias. Hoy, 29 de mayo del 2024, con esta celebración que palpita en el hermoso Zócalo, corazón de la República, cerramos nuestra campaña por la Presidencia de México. Les puedo asegurar que hay ánimo, alegría que se propaga, esperanza que se respira por todo nuestro territorio y que nos dice, que este 2 de junio, una vez más, vamos a hacer historia. Desde aquí lo decimos con fuerza y emoción: del Zócalo a la victoria.

- Publicidad -

Ha sido una campaña excepcional, alegre, festiva. Estimamos que nos juntamos en asambleas multitudinarias por todo el país, cerca de 3 millones de personas. Desde que iniciamos el proceso por la coordinación nacional, hemos visitado los 31 estados y la Ciudad de México cerca de cinco veces y hemos recorrido 110 mil kilómetros, pero sobre todo hemos sentido y vibrado con la gente, con las personas mayores agradecidas, con las y los jóvenes que saben que la única opción de futuro está con nosotros, con mujeres y hombres entusiastas y con niñas y jóvenes emocionadas juntas hasta las lágrimas. Gracias, gracias, gracias, por tanto. El amor que he recibido me compromete más que nunca. Y por eso les digo: no les voy a defraudar.

Hace casi 6 años, el 1 de julio de 2018, el pueblo de México decidió, no solo elegir a un presidente más, sino cambiar el rumbo de nuestra historia para iniciar de manera pacífica la Cuarta Transformación de la República, que tiene como principios: la honestidad, la separación del poder económico con el poder político y avanzar con un principio humanista: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

El pueblo de México dispuso también superar el viejo modelo neoliberal y comenzar a escribir el capítulo de la economía moral, bajo el liderazgo del mejor presidente de la historia: Andrés Manuel López Obrador. Y desde aquí te decimos, querido presidente: ¡Es un honor estar con Obrador!

Es importante reiterarlo, porque este sigue siendo un debate nacional e internacional. Y el 2 de junio se definen no solo las personas, sino fundamentalmente el proyecto de nación. Por eso podemos decir que en México quedó atrás el neoliberalismo, porque durante 36 años, nuestro país, lo que le ofreció al mundo, fueron salarios de hambre, formas de contratación que acabaron con la seguridad social. Trajo la profundización de la desigualdad y el aumento de la pobreza y con ello, una abrumadora corrupción. Un modelo que se sustentaba en una tendenciosa visión hecha teoría, que si se apoya a los de arriba, algún día llegaría a los de abajo. Después de 36 años se demostró que un país no puede avanzar cuando solo se favorece a los más prósperos, así de sencillo y así de profundo. Se demostró que es errónea la visión que sostiene que no debe haber derechos, sino que todo es mercancía y que la libertad solo está en el mercado.

¿Cómo se puede hablar de libertad si los salarios son de hambre? Se demostró que los negocios al amparo del poder público le hicieron un profundo daño a la nación. Además, esos años estuvieron acompañados en México de fraudes electorales, magnicidios, desafuero, traiciones a la democracia, guerra y compra del voto. Por eso el pueblo de México no quiere regresar al pasado.

Casi 6 años después del triunfo de la Cuarta Transformación, podemos decir que México ha cambiado profundamente, para bien, en lo económico, lo político, lo social, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento: el Humanismo Mexicano, que está sustentada en nuestra rica historia y en profundo sentido de fraternidad, en no dejar a nadie solo, en no dejar nadie atrás.

Hemos demostrado que con la honestidad y apoyando al que menos tiene, no solo se procura justicia social, sino que además da resultados en todos los ámbitos. Hoy tenemos un país con menos pobreza, con menos desigualdad, pero también con el máximo histórico en Inversión Extranjera Directa, somos la doceava economía del mundo y el principal socio comercial de los Estados Unidos. El crecimiento económico supera todas las predicciones, el peso ha sido una de las monedas más apreciadas frente al dólar, somos de los países con menor tasa de desempleo, disminuyó la economía informal, aumentó el salario mínimo y el salario medio y contamos con proyectos estratégicos para el desarrollo del país. ¿Funciona la Transformación?

Hoy México es respetado en el mundo, es una referencia, es ejemplo de buen desempeño económico y de una política exterior que es un timbre de orgullo. Se demostró que para que haya desarrollo con justicia, la economía debe regarse desde abajo y para todos. Además, la Cuarta Transformación ha levantado el ánimo nacional, nos ha devuelto el orgullo de ser mexicanas y mexicanos y la certeza, de que México, además de siempre ser una potencia cultural, se dirige con la Cuarta Transformación a ser una potencia económica, de bienestar y protección al medio ambiente.

Nuestro modelo reconoce el sistema de libre comercio, pero a diferencia del pasado donde todo se dejaba al mercado, establece que el Estado debe tener un papel fundamental en la vida de la nación, que construya un verdadero estado de bienestar, que garantice seguridad, paz y prosperidad. Se trata de promover la inversión privada sin corrupción, y al mismo tiempo, empleo, salarios justos y que garanticemos los derechos constitucionales del pueblo de México a una vida digna.

Es imperativo decir también que nuestro proyecto defiende la democracia, las libertades, la verdad y la dignidad de las personas. Lo digo porque los adversarios, la oposición y sus intelectuales, han planteado, que en esta elección se juega la democracia o el autoritarismo. Lo que no entienden y hay que insistir, para que no haya confusiones, es que la democracia siempre ha estado del lado de nuestro movimiento y ha sido nuestra bandera y nuestra forma de actuar y que el autoritarismo es precisamente la historia y la característica de ellos.

Por eso es importante decirle a todo México y al mundo que la democracia se fortalece con el proyecto de la Transformación. Porque la defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha. Es más, ¿cuántas veces hemos estado reunidos en el Zócalo luchando casilla por casilla y contra el fraude electoral? Por eso, nosotros fortalecemos la democracia, sí, como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

La libertad ha sido siempre también nuestra bandera, no es libertad la de los regímenes del pasado, que callaron y censuraron periodistas, la de quienes encarcelaron líderes sociales, los que dispararon contra los estudiantes en el 68 o contra los maestros o los de la guerra contra el narco. Juárez decía: “La democracia es el destino de la humanidad; la libertad, su brazo indestructible” y si somos herederos de alguien, es justamente de Benito Juárez.

También es imprescindible decir que, increíblemente, dicen que defienden la verdad. ¿Quién les va a creer cuando hablan de defender la verdad y al otro día reivindican la mentira y la calumnia como forma de hacer política o de vencer en un debate?

El humanismo significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo, la discriminación que son propios del pensamiento de la derecha. Con fuerza y alegría decimos, nosotros reivindicamos la democracia como forma de gobierno, de vida; las libertades, la dignidad de las personas, la fraternidad y el amor al prójimo.

Se ha hecho muchísimo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una hazaña en nuestro país. Se han puesto los cimientos y el primer piso, pero aún falta la consolidación y el avance de este cambio verdadero, que sigue siendo el anhelo del pueblo de México.

Por ello he convocado a construir juntas y juntos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.

En estos meses, además del proyecto de nación surgido de nuestro movimiento, convoqué a un grupo muy amplio a establecer Diálogos por la Transformación. Se han realizado más de 400 foros, diálogos, reuniones para enriquecer el proyecto.

Concluido el proceso electoral, porque de que vamos a ganar, vamos a ganar, y hasta la toma de posesión del primero de octubre, nos dedicaremos, junto con ustedes, a seguir elaborando el programa de gobierno 2024-2030, que ya esbocé aquí el primero de marzo. Solo quiero hacer algunos breves puntos de los principios del programa.

1. Haremos un gobierno honesto, sin influyentismo, sin corrupción, ni impunidad.

2. Mantendremos la obligada división, entre el poder económico y el poder político. No nos someteremos a ningún poder económico o extranjero por más poderoso que sea. Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo del pueblo de México y de la nación.

3. Haremos un gobierno austero que mantendrá la disciplina financiera y fiscal. No habrá gasolinazos, ni aumento a las tarifas de gas doméstico ni de luz. No regresará el avión presidencial, no regresará el Estado Mayor Presidencial. No regresarán las pensiones a expresidentes. No regresarán los lujos ni los privilegios de los gobernantes. Seguirá siendo un gobierno de territorio. Nos vamos a seguir viendo por todo el país. Y estaré informando permanentemente.

4. Garantizaremos las libertades de expresión, de reunión, de concentración y movilización y nunca usaremos la fuerza del Estado, para reprimir al pueblo.

5. Respetaremos y haremos respetar la diversidad política, social, cultural, de género y sexual. Seguiremos luchando contra cualquier forma de discriminación.

6. Garantizaremos la igualdad sustantiva para las mujeres y nuestro derecho a una vida libre de violencias. Estableceremos el apoyo universal a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad como un reconocimiento al trabajo que han hecho las mujeres en el hogar y promoveremos poco a poco un sistema de cuidados que permita a las mujeres gozar de todos sus derechos.

7. Defenderemos siempre a las y los mexicanos que viven en el exterior, en particular a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y a quienes les mandamos un abrazo. Siempre estaremos agradecidos con ustedes.

8. Dedicaremos el presupuesto público para garantizar todos los programas sociales, todos los Programas de Bienestar.

Fortaleceremos el acceso a la educación pública, gratuita, científica y de calidad desde la inicial hasta el posgrado. Otorgaremos más becas, entre ellas a todas y todos los niños que van a escuela pública en todo el país, tendrán una beca universal si van a una escuela pública. Haremos más preparatorias y más universidades públicas. ¿Dónde deben estar los jóvenes, en la calle o en la escuela?

Ya inició el presidente y vamos a darle continuidad.

9. Garantizaremos el acceso a la salud pública y los medicamentos gratuitos, el acceso a la vivienda, el salario y las pensiones justas.

10. Dejaremos en la Constitución que el aumento al salario mínimo siempre estará por encima de la inflación. Nunca más salarios de hambre en nuestro país.

11. Promoveremos el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y el conocimiento humanista y de la historia.

12. Promoveremos los derechos culturales y continuaremos con la defensa de nuestro patrimonio cultural y nacional, y también de la memoria histórica.

13. Consolidaremos los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya, el Interoceánico, la Refinería Dos Bocas. Seguiremos dedicando recursos y esfuerzos para caminos rurales, artesanales, carreteras, puertos, trenes de pasajeros, transporte público, que potencien el progreso con justicia.

14. Promoveremos la soberanía energética, la fortaleza de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Y daremos énfasis también a las energías renovables, que garanticen los compromisos de México ante el cambio climático.

15. Impulsaremos la restauración y protección del medio ambiente y los recursos naturales, para garantizar la vida y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones.

16. Promoveremos la soberanía alimentaria y no permitiremos la siembra del maíz transgénico: “Sin maíz, no hay país”.

17. Promoveremos y facilitaremos con honestidad, la inversión privada nacional y extranjera, pero sobre todo aquella que fomente bienestar social, desarrollo regional y garantía de respeto al medio ambiente.

18. Vamos a profundizar la estrategia de paz y seguridad y los logros alcanzados. La estrategia que promoveremos, será la de atender las causas y seguir avanzando en la Cero Impunidad. Que quede claro, no se trata de mano dura, de guerras o de autoritarismos, sino de justicia.

Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación serán los ejes de la estrategia de seguridad. El gabinete de seguridad se seguirá reuniéndose todos los días muy temprano en la mañana y respetando la autonomía de la Fiscalía, como lo he dicho, invitaré al fiscal General de la República a que atienda los gabinetes de seguridad.

19. Promoveremos la reforma al Poder Judicial para fortalecer el acceso a la justicia de todas y de todos, sin distinción. La rendición de cuentas y la construcción de la paz.

20. Seguiremos promoviendo una política exterior apegada a nuestros principios constitucionales de soberanía de los pueblos, no intervención y construcción de la paz.

Amigas y amigos, este 2 de junio, vamos a hacer historia. Seguirá avanzando la Transformación y también, porque por primera vez en 200 años de la República, llegaremos las mujeres a la más alta distinción que pueda darnos nuestro pueblo: la Presidencia de México. Y lo digo en plural, porque como lo hemos dicho: no llego sola, llegamos todas, con nuestras abuelas, con nuestras madres, con nuestras hijas y con nuestras nietas.

Es tiempo de mujeres y de Transformación y también aquí lo quiero decir. Eso significa vivir sin miedo y libres de violencia. Y desde esta tribuna le digo a las jóvenes, a todas las mujeres de México, compañeras, amigas, hermanas, hijas, madres, abuelas: no están solas.

Concebimos un México plural, diverso, y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y que, aunque la mayoría del pueblo respalda nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos, sin distingos. Por lo mismo, estoy segura que, aunque muchas mexicanas y mexicanos no coinciden plenamente con nuestro proyecto o tienen preferencias por otras fuerzas políticas, todas y todos los mexicanos habremos siempre de caminar en paz y en armonía, sin discriminación.

Amigas y amigos, la esperanza solo es posible en la acción, por eso hay que salir todas y todos a votar este domingo. Dependiendo del estado recuerden el Plan C: cuatro de cuatro o cinco de cinco o seis de seis. Porque vamos a ganar las ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Como lo dije el primero de marzo: tengo claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos y que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia.

Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la justicia con la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro mi compromiso y mi responsabilidad como la próxima presidenta de México.

Antes de terminar quiero agradecerles a todos y a todas. En particular a todos los que caminan y han caminado casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo y que llevan la revolución de las conciencias. Me comprometo con ustedes, con el pueblo de México, a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad.

Me comprometo a entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México y la dignidad de la República y de la patria. Me comprometo con ustedes a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Me comprometo con ustedes a ser una buena presidenta que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo.

Amigas y amigos. Este 2 de junio, vamos a hacer historia y nos vemos aquí el próximo 2 de junio en la noche para festejar la victoria.

¡Viva la Cuarta Transformación!

¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México!