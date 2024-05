Aumentó el porcentaje de trabajadores con mayor ingreso: Inegi

En cinco años, tras una política salarial que se ha centrado en incrementos al mínimo, la proporción de trabajadores ocupados en México que pasaron de no recibir remuneración alguna por su trabajo hasta un salario mínimo descendió de 53.3 a 44.3 por ciento, muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); periodo en que el este ingreso pasó de 102.68 a 248.93 diarios, sin contar la zona fronteriza, donde es más alto.

Datos del Inegi muestran que, en 2024, durante el primer trimestre, 23 millones 399 mil 87 trabajadores percibían hasta un salario mínimo por su ocupación, 39.6 por ciento de los 59 millones 120 mil 905 que conformaron la población ocupada en todo el país. Sin embargo, 4.7 por ciento, 2 millones 778 mil 227, no reciben remuneraciones por su labor.

El organismo precisa que, en este último rubro, la población ocupada que no recibe ingresos por su trabajo se clasifica tanto a los trabajadores dependientes no remunerados (podrían ser, por ejemplo, los que sólo perciben propinas en un establecimiento que no les pertenece) como a los que laboran por cuenta propia, sobre todo dedicados a actividades agrícolas de subsistencia.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ajustados al salario de 2024, muestran que salvo el nivel de menor ingreso hasta un salario mínimo y la población ocupada que no recibe remuneración alguna, el resto de la población ocupada, clasificada por su nivel de ingresos, ha incrementado su número entre el primer trimestre de 2019 y el periodo similar de 2024.

Los ocupados que perciben más de uno y hasta dos salarios mínimos pasaron de 25.2 a 31.1 por ciento; la población trabajadora que percibe más de dos hasta tres salarios mínimos se incrementó de 5.7 a 7.8 por ciento; la de más de tres hasta cinco salarios mínimos lo hizo de 1.9 a 2.4 por ciento. Y justo fue la población clasificada como la de mayores ingresos por percibir más de cinco salarios mínimos la que más aumentó en esos cinco años.