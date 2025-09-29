Denuncia Saúl Monreal posibles actos anticipados de campaña de aspirantes a la gubernatura por Morena

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Saúl Monreal Ávila, senador de la República, informó que denunciará actos anticipados de campaña de “algunos personajes” que aspiran a la candidatura para la gubernatura del estado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes aparentemente ya recurren a prácticas del príismo para posicionarse y obtener el voto ciudadano en el 2027.

A pregunta expresa sobre algunas acciones que lleva a cabo Verónica Díaz, señaló que el movimiento justamente ha combatido esas acciones al estilo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde utilizaban los programas sociales y lucraba con la necesidad de la gente, por lo que sería lamentable que al interior del partido haya algunas personas que lo hagan.

“Es lamentable que algunos personajes quieran usar, cooptar, condicionar, para su beneficio personal. Yo seré el primero en denunciar porque la gente no quiere eso, no se puede permitir tanta indolencia de parte de algunos representantes, legisladores”, expresó.

En ese sentido, afirmó que “es más tonto o tonta quien cree que el pueblo es tonto. Por eso cada quien que lo asuma y los medios de comunicación tienen una obligación para que los mustias y las mustias sean vigilados en su conducta sectaria”.

Monreal Ávila detalló que estas situaciones deben ser más fiscalizadas, ya que muchos creen que la entrega de despensas y dádivas es suficiente, pero “la gente es sabia en Zacatecas y cada quién que asuma su responsabilidad”.