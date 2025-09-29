Firman convenio CDHEZ y Semujer

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Previo a la firma de un convenio entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Secretaría de las Mujeres (Semujer), esta mañana de lunes tiene lugar en el auditorio Marie Curie del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) el panel “Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad Sustantiva”.

La primera ponencia está a cargo de Mayra Medina de Luna, encargada del Refugio Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia con sus hijas e hijos, con el tema “Igualdad sustantiva y equidad de género”.

Raquel López Villarreal, directora de Capacitación de la Semujer, hablará sobre “Masculinidades en transición”, mientras que Ana Hilda Rivera Vázquez, consejera de la CDHEZ, expondrá el tema “Empoderamiento de las mujeres”.

Al cierre, antes de la firma del convenio y las preguntas por parte del público asistente, Yadira Karina Pulido Valadez, consejera de la CDHEZ, abordará el tema “Violencia vicaria”.