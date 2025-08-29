21.2 C
Sociedad y Justicia

■ Los Módulos de Bienestar atienden de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas, informa la secretaria de Bienestar

A 2 días de que concluya registro, exhorta secretaria Ariadna Montiel a inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar

■ Este viernes 29 de agosto corresponde a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z y el sábado 30 de agosto a todas las letras

Foto: Cortesía

Por: La Jornada Zacatecas

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, exhortó a las adultas mayores de 60 a 64 años a registrarse en los Módulos de Bienestar a la Pensión Mujeres Bienestar, el registro concluye el 30 de agosto, a la fecha un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben la pensión.

“La Pensión Mujeres Bienestar reconoce toda una vida de esfuerzo de las mujeres que trabajan fuera y dentro de su hogar al cuidado de su familia, así como contribuye a su independencia económica”, precisó la secretaria de Bienestar.

Añadió que faltan dos días para que concluya el registro a la pensión, por lo que las invitó a acudir a cualquiera de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas en todo el país. Para conocer la ubicación se puede consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

El registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario, y este viernes 29 de agosto corresponde a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z y el sábado 30 de agosto a todas las letras.

Los requisitos para el registro son:

● Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
● CURP (impresión reciente)
● Acta de nacimiento (legible)
● Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
● Teléfono de contacto (celular y de casa)

