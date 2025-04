Decisiones de Zedillo provocaron crisis económica del 94: Sheinbaum

Por: La Jornada •

“No se puede hablar tan impunemente”, respondió la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, al mensaje de esta mañana de Ernesto Zedillo Ponce León.

Subrayó que las decisiones que el ex presidente asumió en 1994 provocaron una crisis económica mayor de la que se esperaba y “cientos de miles de familias” perdieron sus casas, sus negocios y quedaron en la pobreza.

Al anunciar que a partir de mañana se profundizará sobre lo que fue el Fobaproa, “un mal diseño para rescatar a los de arriba y que estuvo plagado de corrupción”, pidió al Banco de México que informe sobre la pensión vitalicia que se le otorga a quien trabajó, dijo, “en una empresa que benefició él mismo”.

Dice Zedillo que “fue revisado el Fobaproa, pues cuándo, ¿Quién le cree? Hubo tragedias familiares muy grandes, incluso en aquella época muchos mexicanos migraron porque no encontraron alternativas”.

Por eso, sostuvo, “vamos a hablar de ese sexenio, porque quieren compararse con el sexenio del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político (Francisco Labastida).

“El que era candidato del PRI lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos cuando le prestaron a México 50 mil millones de dólares, provocado por la crisis que venía desde (Carlos) Salinas. Un modelo (el neoliberal) que fracasó”, arremetió la mandataria.

“Por supuesto que vamos a hablar de ese sexenio. Es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó en aquella época”.

Admitió que no sabía que Zedillo recibe una pensión vitalicia. Que el Banco de México nos informe de la pensión vitalicia de quien trabaja, no sé ahora, pero trabajaba en una empresa que él mismo benefició”.

-El Fobaproa se terminará de pagar, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, hasta 2042.

-Y el argumento de ellos es que no había de otra: sí lo había, rescatar a los de abajo, no a los de arriba. No hubieran perdido sus casas, sus negocios, y no irse arriba, y además con una opacidad tremenda.

Recordó que cuando Zedillo entró al gobierno, “avisó a un grupo de empresarios que se iba a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que por sí iba a ocurrir. A partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios; en la pobreza”.

Probablemente “muchos tengan casos de conocidos que en el 94 cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando”.

Además, “se privatizaron los ferrocarriles. Porque el tema de lo que nos acusan: de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte”.

Pero “cómo se va a acabar la democracia, si es el pueblo quien va a elegir el manejo de los recursos públicos. Empecemos por ahí, y después las masacres que ocurrieron en su sexenio (de Zedillo), que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles”, dijo la mandataria.

Sheinbaum Pardo insistió que Zedillo “quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99”, pero no lo consiguió porque “hubo una movilización muy grande… Muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no lo hubiéramos hecho, hoy tendríamos problemas enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron su sector”.

La titular del Ejecutivo federal ironizó que la oposición recurrió a Zedillo porque ya no tiene voceros.

“¿Dónde está el junior Claudio X. González?, ¿Dónde está la candidata del PRIAN (Xóchitl Gálvez), ¿Dónde está Alito? Bueno, ese sí es vocero, nada más que no le creen mucho”.

Pero como “no tienen voceros, buscaron a Zedillo, que no tiene mucha autoridad moral para decir que hay autoritarismo, cuando hay todo lo contrario, el pueblo recuperó su dignidad y su participación”.

Se preguntó: “¿Qué otros ex presidentes hay? (Enrique) Peña está muy calladito; (Felipe) Calderón, anda de vocero en su yate; (Vicente) Fox, así que le hagan mucho caso, tampoco; Salinas, pues menos”.