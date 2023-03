Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 567 / Río de palabras

- Publicidad -

No quiero escuchar mi voz en esa grabación, no soy yo, no me reconozco. Es como cuando al espejo me vi antes de salir a la fiesta con las mejillas rojizas, con los ojos pintados y las pestañas falsas, sí así de falsa se veía mi imagen, sí, así de falsa se escucha mi voz. No, no vuelvas a darle “empezar” a esas palabras. No es mi voz, no son las palabras que utilizo de manera regular no es mi lenguaje de la vida cotidiana, ésa que habla ahí es otra, ésa que dice todo eso no soy yo. El hombre levanta una vez más su teléfono móvil y deja escapar una vez más la grabación: Yo me comprometo a amarte, siempre seré tuya, nada en el mundo me hará cambiar de opinión. Eres para mí lo mejor de la vida, lo mejor que me ha pasado… lo mejor. E interrumpe el discurso mirando a la mujer con ojos desafiantes. Te digo que no vuelvas a hacerlo, ese sonido hiere más que mis oídos, mis sentimientos, cómo es posible que creas que pude algún día tener tan poca dignidad para creer, para decir tal cosa. El hombre conecta unas bocinas, pone la función de repetir infinitamente, deja corriendo la grabación y cierra la puerta de la habitación. La mujer se tira sobre la cama. En la silla se queda colgando su vestido de bodas, el sonido se sigue repitiendo: Yo me comprometo a amarte, siempre seré tuya, nada en el mundo me hará cambiar de opinión. Eres para mí lo mejor de la vida, lo mejor que me ha pasado… lo mejor… La mujer solo acierta a repetir de manera incansable: no soy yo, no me reconozco. Ésa no es mi voz.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_567