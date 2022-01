El ‘Tri’ pierde a Sánchez y Rodríguez para el partido frente a Costa Rica

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Aunque México consiguió una victoria en los últimos minutos ante Jamaica, el triunfo dejó estragos y la selección sufrió las bajas de Jorge Sánchez y Osvaldo Rodríguez rumbo al partido del domingo contra Costa Rica. Además, el equipo de Gerardo Martino “aún no juega como todos esperábamos”, dijo el ex directivo Rafael Lebrija, mientras los ticos aguardan un duelo especial en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Después de abandonar al inicio el juego contra los jamaiquinos, Jorge Sánchez fue sometido ayer a pruebas médicas y se detectó una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El lateral derecho se perderá los encuentros pendientes de esta fecha FIFA contra Costa Rica y Panamá, debido a que se prevé una recuperación de tres a cuatro semanas.

Entrenamiento vespertino

Horas antes, se reveló que el lateral izquierdo Osvaldo Rodríguez también fue baja del Tricolor tras dar positivo a covid-19 cuando llegaron el martes a Jamaica y se encuentra aislado en un hotel en Kingston. Es el segundo caso de coronavirus en la selección, luego de que César Montes también resultó infectado, aunque no viajó al país caribeño. Rodríguez fue el único elemento del Tri que se quedó en la isla, mientras el res-to del plantel llegó en la madrugada del jueves a México y realizó un entrenamiento vespertino.

El técnico Gerardo Martino ha enfrentado varias bajas para esta fecha FIFA. Además de los casos por coronavirus y Sánchez, también fueron descartados por lesión Raúl Jiménez y Edson Álvarez en el duelo contra los Reggae Boyz.

Para el encuentro del domingo en el estadio Azteca contra los ticos, el Tricolor podrá recurrir a Hirving Chucky Lozano, quien estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y se espera la recuperación de Jiménez, Álvarez y Montes.

Aunque Costa Rica venció 1-0 a Panamá y revivió en la pelea por el pase a Qatar 2022, el técnico Luis Fernando Suárez no se confía al señalar que la escuadra mexicana será un rival complicado.

“Jugar en México siempre es difícil y por eso los jugadores se motivan mucho más, yo espero que el plantel se comporte a la altura de este encuentro”, dijo Luis Fernando Suárez. “A México siempre se le debe respetar y mucho, por todo lo que ha conseguido y al Azteca también hay que mirarlo con respeto”, agregó el timonel colombiano.

Los costarricenses también enfrentan una baja importante, luego de que el volante Orlando Galo sufrió durante el partido contra Panamá una lesión en la pantorrilla derecha, por lo que en su lugar estará Anthony Contreras. La escuadra tica viajará en la tarde de hoy a territorio mexicano.

El triunfo ante Jamaica permitió al Tricolor mantenerse en el tercer puesto del octagonal de la Concacaf con 17 puntos, dentro de la zona de clasificación directa al Mundial, aunque está por detrás de Estados Unidos y Canadá. En tanto, Costa Rica es quinta con 12 unidades.

Pese a haber retornado a la victoria, luego de caer en noviembre ante Estados Unidos y Canadá, el representativo nacional no ha logrado sembrar tranquilidad. “Ante Jamaica jugaron contra 10 y eso facilitó que ganaran, pero deben mejorar, sino ¿a qué vamos al Mundial?”, dijo Rafael Lebrija, ex directivo de la Federación Mexicana de Futbol.

“Seguro consiguen el pase a la Copa del Mundo, pero deberían pensar en ser campeones, no sólo en el quinto partido, aunque con ese rendimiento desgraciadamente no alcanzaría”. Apuntó que “hace falta una infraestructura sólida en fuerzas básicas para tener buenos jugadores”, además “el técnico no nos ha brindado lo que promete: llegar al Mundial como un equipo serio, sólo espero retomen un buen nivel en el estadio Azteca”.