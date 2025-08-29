18.5 C
Zacatecas
jueves, 28 agosto, 2025
type here...
spot_img
Sociedad y Justicia

■ Muestran su indignación por la tardanza en la conclusión de los trabajos de remozamiento y colocación de adoquín

Denuncian vecinos de Villanueva que obras inconclusas ponen en riesgo a familias

By Mitzi Martínez
0
8
Los vecinos denunciaron que ya se han presentado accidentes en la zona. Foto: Cortesía.
Los vecinos denunciaron que ya se han presentado accidentes en la zona. Foto: Cortesía.

Más Leídas

Mitzi Martínez
Mitzi Martínez
- Publicidad -

Por: La Jornada Zacatecas •

Vecinos de la calle Madero, en Villanueva, denunciaron su indignación por la tardanza en la conclusión de los trabajos de remozamiento y colocación de adoquín, iniciados desde el pasado 16 de diciembre, sin que hasta la fecha se vea un avance real.

- Publicidad -

Las lluvias recientes han agravado la situación: estancamientos de agua a lo largo de la vialidad, excavaciones abiertas en las redes de agua potable, alcantarillado y cableado de Telmex que permanecen inconclusas, y viviendas de adobe que se encuentran en riesgo de colapso debido a la humedad acumulada.

Los afectados aseguran que las personas adultas mayores son las más vulnerables, pues ya se han registrado resbalones y caídas al intentar cruzar la calle en malas condiciones.

Lo que aumenta el malestar es que, pese a no concluir la Madero, en mayo pasado se arrancaron trabajos similares en la calle Reforma, donde –denuncian– la obra avanza con rapidez. “¿Será porque en esa calle vive la suegra del alcalde?”, cuestionaron algunos vecinos, en referencia al presidente municipal Rogelio González, de quien aseguran no han recibido respuesta ni solución alguna.

La escuela primaria Manuel Gual Vidal podría agudizar el caos con el próximo regreso a clases.
La escuela primaria Manuel Gual Vidal podría agudizar el caos con el próximo regreso a clases.

La problemática podría agudizarse este lunes, con el regreso a clases, ya que en la contraesquina de la calle Madero se ubica la escuela primaria Manuel Gual Vidal, lo que anticipa un caos vehicular y riesgos para los estudiantes.

- Publicidad -
Artículo anterior
Reconocen la vida y obra del artista plástico y pintor José Esteban Martínez
Artículo siguiente
Recibe Claudia Sheinbaum a vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto