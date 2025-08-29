Denuncian vecinos de Villanueva que obras inconclusas ponen en riesgo a familias

Por: La Jornada Zacatecas •

Vecinos de la calle Madero, en Villanueva, denunciaron su indignación por la tardanza en la conclusión de los trabajos de remozamiento y colocación de adoquín, iniciados desde el pasado 16 de diciembre, sin que hasta la fecha se vea un avance real.

Las lluvias recientes han agravado la situación: estancamientos de agua a lo largo de la vialidad, excavaciones abiertas en las redes de agua potable, alcantarillado y cableado de Telmex que permanecen inconclusas, y viviendas de adobe que se encuentran en riesgo de colapso debido a la humedad acumulada.

Los afectados aseguran que las personas adultas mayores son las más vulnerables, pues ya se han registrado resbalones y caídas al intentar cruzar la calle en malas condiciones.

Lo que aumenta el malestar es que, pese a no concluir la Madero, en mayo pasado se arrancaron trabajos similares en la calle Reforma, donde –denuncian– la obra avanza con rapidez. “¿Será porque en esa calle vive la suegra del alcalde?”, cuestionaron algunos vecinos, en referencia al presidente municipal Rogelio González, de quien aseguran no han recibido respuesta ni solución alguna.

La problemática podría agudizarse este lunes, con el regreso a clases, ya que en la contraesquina de la calle Madero se ubica la escuela primaria Manuel Gual Vidal, lo que anticipa un caos vehicular y riesgos para los estudiantes.