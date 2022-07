Respalda AMLO mecanismo de elección en Morena para Congreso Nacional

De cara al proceso que arrancará Morena éste fin de semana rumbo a su Congreso Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó los mecanismos de elección dentro del partido guinda, del cual es fundador y llamó a sus militantes a conocer los perfiles de quienes se postulen.

Exhortó a elegir libremente y no ser “borregos”. Advirtió que el que hace trampas o quiere triunfar a toda costa, no es de izquierda, sino “conservador y oportunista”.

El proceso morenista arranca este sábado con asambleas distritales y culminará el 17 y 18 de septiembre con un Congreso Nacional en el que elegirá a su Consejo Nacional, así como una renovación de varias de las posiciones dentro de su Comité Ejecutivo Nacional.

Tras recordar en su conferencia de prensa que conoce el proceso a fondo porque, aunque tiene licencia a su militancia, es fundador del partido, detalló que en los procesos de éste fin de semana se votará por diez representantes, cinco hombres y cinco mujeres, quienes acudirán al Congreso Nacional el próximo mes.

Se trata de un proceso “la verdad democrático, y ya en Morena, y en todos los partidos, los ciudadanos son los que deciden, ya no hace falta ni hacer un llamado para que no se dejen manipular porque es ofensivo. De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, lejos, lejos”.

También, se pronunció porque «demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables”, y “solo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo respeto a los borregos”.

Recalcó: “si llegan ahí (y dicen) ‘traigo línea, yo soy el bueno’, sí, tú eres el bueno vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia. Es que mira, ‘aquí tengo yo foto con Andrés Manuel, mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos’. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta, y no hay dedazo, y evitar ser acarreado”.

“Nada de qué, a dónde vas? meeee ¿A dónde te llevan? meeee”, dijo al simular a un borrego.

Pidió tomarse el tiempo para detectar “a quién conoces, a quién has visto que ayuda el pueblo, a quién le ves cara de buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo”, a la vez que rechazó los ademanes políticos que ejemplificó al expresar extender ambos brazos y luego recogerlos en señal de abrazo. “Hipócritas, farsantes, que una vez que ya tienen su propósito hasta les molesta que la gente les hable”, añadió.

López Obrador apuntó que no se puede hacer política sin amor al pueblo y no se puede hacer políticas con trampas, “el que lo hace, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático, no es de izquierda; el corrupto no es de izquierda, puede ser conservador pero no es de izquierda; el que quiere triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole no es de izquierda, ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto”.

En tanto, aseveró que la conciencia democrática se crea al no permitir que alguien los manipule. Entonces, dijo, “si va a haber una elección que cada quien decida libremente. Que no haya injerencia de nadie y también que no se simule porque si la gente no acepta a alguien o no vota por uno, no por eso ya no hubo democracia ‘porque yo no salí’. No. Respetar a la gente, la voluntad del pueblo”

Aunque expuso que lo mismo aplica para todos los partidos, cuestionó que empresarios como Claudio X González esté “decidiendo”. En seguida refirió que entre las etapas del PRI está el reparto agrario, la defensa de los obreros, la recuperación del petróleo que estaba en manos de extranjeros, “eso también fue el PRI en su época, fue cambiando, y ahora un grupo de oligarcas corruptos van a decidir”.

Preguntó a los priístas si “¿no saben que el PAN surgió un año después de la expropiación petrolera para oponerse a esa decisión patriota del general Cárdenas?, ¿Ya se les olvidó que el PAN nunca quiso el reparto agrario, que nunca quiso el ejido?, ¿Ya se les olvidó que el PAN nunca quiso que se entregaran los libros de texto y que hicieron manifestaciones en contra de López Mateos?”

Mientras que a los panistas, preguntó, ¿ya se les olvidó de que les hacían fraudes los del PRI?, o si habían olvidado los actos de corrupción que atribuían a los priístas.