Eliminar al INE, «ocurrencia electoral»: PRI; un engaño: MC

La iniciativa de reforma electoral del gobierno federal, “obviamente en nada fortalece al INE, como siempre son ocurrencias en tiempo de elecciones. Es una cortina de humo, y nos quieren distraer por la grave situación económica que atraviesa el país, también en materia de seguridad, somos nota mundial en materia de desaparición de mujeres”, replicó el presidente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas.

Una vez que Horacio Duarte, titular de Aduanas del gobierno federal y Pablo Gómez, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaria de Hacienda presentaron la propuesta electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder priísta abundó en su rechazo:

“No hay que caer en esa distracción, ¡de entrada esa reforma no pasa! No innova en nada, es una propuesta demagógica. Vemos una concentración de poder total. Jamás cuando fueron oposición (en el PRD o Morena) presentaron una reforma. No vamos a caer en la trampa de Morena, y del gobierno. Lo que quieren es acuñar la frase de traidores a la patria, es un distractor más. Nos vamos a concentrar en denunciar cómo se derrumba el país, como la inseguridad es rampante, esta reforma sin consenso, sin dialogo es una reforma regresiva.

“El bloque opositor (Va por México) está firme, pero el PRI tiene una propuesta para fortalecer al INE. El dirigente nacional de Morena, es un delincuente confeso, el día de la revocación estaba acarreando gente. Vamos a presentar tres grupos de trabajo en materia de crisis económica, de seguridad y de violencia contra las mujeres”.

El campechano, se refirió a la investigación que inició el gobierno de su estado contra él, por supuesto delito de enriquecimiento inexplicable: “Estoy tranquilo, esto no es novedad de un gobierno represor”.

Desesperado ejercicio con fines electorales: MC

Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consideró la iniciativa como un engaño y un ejercicio desesperado por tener el control electoral del país.

“El presidente sabe que no pasará la reforma electoral ni la supuesta militarización de la Guardia Nacional. Lo utiliza como instrumento electoral, sabe que lo que propone es descabellado y regresivo. Está empeñado en seguir engañando, porque para todo utiliza la palabra pueblo.

“Es una traición a la vida democrática del país. Es un ejercicio desesperado por tener un control electoral del país. El problema del gobierno es que tiene puestos los ojos en la nuca. Ellos creen en la sumisión, con actos de arrogancia, y que están como marionetas lo que se llama la dirigencia de Morena. Para los que sí lo conocemos (al presidente), él no está leyendo, está escribiendo es un guion regresivo, cómo es una innecesaria consulta de revocación de mandato, el presidente sabe claramente que no prosperará este despropósito y absurdo.”

El senador veracruzano, endureció el tono contra el mandatario, porque “lo que quiere hacer es dividir al pueblo entre buenos y malos, y eso no lo vamos a permitir. Ha llegado el momento de evidenciar la táctica de las mañaneras como instrumento de perversión de la vida pública, y Movimiento Ciudadano para desenmascarar las celadas que se le ocurren”.