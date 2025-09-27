Participan jóvenes guadalupenses en la campaña “Tequios, murales por la paz”

Por: La Jornada Zacatecas •

El municipio de Guadalupe tuvo una participación destacada en la mañanera del 26 de septiembre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con referencia a la campaña nacional de “Tequios, murales por la paz”.

Pepe Saldívar, presidente municipal de Guadalupe, en compañía de Mauricio Acevedo, director del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, así como de Aarón Basurto, titular de Juventud de Guadalupe, mostraron a todo México el mural que se realiza en el parque La Purísima para promover la paz en el municipio.

Se trata de 6 mil murales que serán pintados por un millón 200 mil jóvenes en cientos de municipios de los 32 estados del país, formando parte de las acciones por la paz y cualquier tipo de adicción.

Durante su intervención, Saldívar Alcalde aprovechó para saludar a la presidenta de México y para refrendar el compromiso de seguir aportando con acciones de prevención para continuar con la pacificación de la región.

Asimismo, el municipio de Guadalupe junto con las dependencias estatal y municipal de la Juventud, seguirán trabajando de manera coordinada con el Gobierno federal para seguir promoviendo la paz en cada rincón.