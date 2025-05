Mayra Martínez Castruita, candidata a jueza por segundo cargo en Río Grande

Por: Mitzi Martínez •

Un juez es un pilar para los intereses de estado, y siempre debe de mostrarse con firmeza, ética, sensibilidad humana y un compromiso real con la justicia, aseguró Mayra Elizabeth Martínez Castruita, candidata por el segundo cargo del juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento de Río Grande.

- Publicidad -

Orgullosa de todas las personas que le han apoyado, Mayra, quien se encuentra en la boleta verde con el número 17 para estas próximas elecciones judiciales, invitó a dejar de lado la idea de que solo con “palancas” se logran alcanzar los sueños, ya que ella es un claro ejemplo de que el trabajo y la perseverancia forjan grandes profesionales, amantes de su trabajo y comprometidos con su vocación.

Es Maestra de Docencia e Investigación Jurídica, cuenta con diplomados en amparo, política pública, historia, cursos de criminología, criminalística, derechos humanos, equidad de género, atención a víctimas, entre otros. En 2009 inició su carrera judicial, como meritorio del juzgado primero civil zacatecas, posteriormente, ha estado en puestos en la unidad especializada de investigación contra el delito de robo en el nuevo sistema de justicia penal, en el ministerio público de la procuraduría general de justicia del estado, en el nuevo sistema de justicia penal en la unidad especializada de investigación contra el delito de robo en la procuraduría general de justicia del estado de zacatecas, en la unidad especializada en adolescentes, en la coordinación general de unidades, en la unidad especializada en combate al secuestro, se desempeñó como fiscal del ministerio público y coordinadora de las unidades de investigación del nuevos sistema justicia penal en el distrito judicial de Miguel Auza durante cuatro años y actualmente es fiscal del ministerio público y coordinadora de las unidades de investigación del nuevos sistema justicia penal en el distrito judicial de Rio Grande.

“Creo que he hecho buen trabajo y querido ir de la mano con las víctimas, con sus necesidades, con lo que es verdaderamente estar empapada”, mencionó la candidata a jueza, añadiendo que la cercanía no basta, si no se cuenta con el conocimiento y la experiencia, por ello, considera indispensable mantener actualizaciones constantes, como una obligación para un juez, ya que es el que está resolviendo las situaciones del día a día, y tiene que estar empapado con los derechos humanos y la política exterior.

Afirma que lo que la distingue de sus contrincantes es el pleno conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, lo que ha logrado por experiencia propia, “sé lo que necesita desde un agricultor, una persona con discapacidad, una víctima, pero no porque lo haya aprendido de libros, sino porque lo he aprendido en mi vida”, mencionó.

Conoce la lucha, el esfuerzo y la perseverancia, y a lo largo de su vida, ha tenido cercanía con personas en situaciones vulnerables, quienes han depositado plena confianza en sus decisiones.

“Vengo de un lugar donde tenemos que trabajar, si vienes del campo con las manos limpias, tú no fuiste a trabajar (…), esa soy yo, si no se me ensucian las manos, entonces yo aquí no hice nada”, aseguró.

Mayra Elizabeth se considera a sí misma como una persona incorrompible, ya que, asegura, un juez debe ser totalmente imparcial, y lo que busca principalmente es el restablecimiento del estado de derecho, y para esto, se necesitan jueces y juezas que de verdad se quieran acercar y no solo estén en el estrado, jueces que sean inteligentes y estén capacitados, que cuenten con experiencia, para poder fomentar confianza en las autoridades.