Utopía en Iztapalapa, “un sueño hecho realidad”, dice López Obrador

“Decía Galeano que lo importante era caminar, la vida es Utopía, es caminar hacia un ideal siempre”, agregó.

Por su parte, Brugada explicó que los proyecto Utopía buscan recuperar el espacio público con educación, cultura, recreación y deporte, y detalló que las instalaciones que recorrieron hoy cuentan con una alberca semi olímpica y espacios para distintas actividades culturales, además de un auditorio.

También se emprende en este sitio el proyecto Colibrí, para atención a jóvenes con adicciones, así como otros enfocados a las mujeres que sufren violencia; atención a adultos mayores y rehabilitación para personas con discapacidad.

“Todo eso son las Utopías, hemos construido doce enormes Utopías”, son “un sueño hecho realidad por esta cuarta transformación, expresó la alcaldesa.

Luego que el presidente refrendó su compromiso de actuar con honestidad, y “no mentir, no robar y no traicionar”, y por ello anunció que haría una pregunta sin editar el video independientemente de la respuesta, expuso: “Voy a hacer una pregunta, aclaro, porque es lo que nos distingue de los conservadores, pero a lo mejor me equivoco. ¿Cuánto cobran por la entrada a la biblioteca, a la alberca, a estos espacios?”

—Nada todos los servicios públicos de las Utopías son gratuitos, sólo así la población ejerce sus derechos- dijo Brugada.

—Eso es paternalismo, es populismo- reviró con ironía el mandatario.

—No, no, no – respondió la alcaldesa entre risas que contagiaron al Presidente y a la Jefa de Gobierno.

“Al contrario, ¿qué gente en Iztapalapa iba a poder mandar a sus niños a nadar?, cuando yo entré, presidente, había una alberca pública en todo Iztapalapa, construimos en tres años once albercas semiolímpicas y una alberca olímpica, todas gratuitas para la población”, apuntó.

La Jefa de Gobierno recalcó por su parte que “se cambió todo el modelo”, y junto con los proyectos Utopías se han desarrollo Pilares en la Ciudad. A la par, recordó que en Iztapalapa se han emprendido varias acciones de movilidad, como el Cablebus, el trolebús elevado que estará pronto, además de la remodelación del parque Cuitláhuac entre otros espacios público.

“Y todo es gratuito. Como decimos: la Ciudad es una Ciudad de derechos. Desde que usted fue Jefe de Gobierno, presidente, ésta Ciudad cambió y está abierta, pero sobre todo los derechos de educación, salud y espacio público tienen que ser gratuitos para que sean así”, señaló Sheinbaum.

En tanto, Brugada comprometió al tabasqueño a estar presente en la inauguración oficial del “gran barco Utopía” en Periférico.