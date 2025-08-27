14.2 C
Zacatecas
miércoles, 27 agosto, 2025
type here...
spot_img
Sociedad y Justicia

■ Juzgadora señaló que existen indicios de un probable delito relacionado con la supuesta filtración de fotografías íntimas

Vinculan a proceso a abogado Jorge «N», acusado de violación a la intimidad sexual

By Mitzi Martínez
0
4
Jorge
Jorge "N" fue vinculado a proceso.

Más Leídas

Mitzi Martínez
Mitzi Martínez
- Publicidad -

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Tras más de cinco horas de audiencia, la jueza de control Verónica Basurto resolvió este martes vincular a proceso al abogado Jorge “N”, acusado de violación a la intimidad sexual.

- Publicidad -

La juzgadora señaló que existen indicios de un probable delito relacionado con la supuesta filtración de fotografías de carácter íntimo en perjuicio de una expareja sentimental.

“Hasta este momento los datos aportados por la Fiscalía revelan que sí hubo una acción de compartir las imágenes”, expuso. Con ello, el caso continuará bajo una investigación judicializada.

- Publicidad -
Artículo anterior
Zacatecas le apuesta al deporte y a la juventud: Rodrigo Reyes
Artículo siguiente
Celebran la vida del poeta Jesús Sampedro

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto