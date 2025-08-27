Vinculan a proceso a abogado Jorge «N», acusado de violación a la intimidad sexual

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Tras más de cinco horas de audiencia, la jueza de control Verónica Basurto resolvió este martes vincular a proceso al abogado Jorge “N”, acusado de violación a la intimidad sexual.

- Publicidad -

La juzgadora señaló que existen indicios de un probable delito relacionado con la supuesta filtración de fotografías de carácter íntimo en perjuicio de una expareja sentimental.

“Hasta este momento los datos aportados por la Fiscalía revelan que sí hubo una acción de compartir las imágenes”, expuso. Con ello, el caso continuará bajo una investigación judicializada.