Defiende Sheinbaum Fondo de Pensiones

Por: La Jornada Zacatecas •

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar establece un régimen solidario que garantiza pensiones justas para las maestras y maestros y el cual representa un esfuerzo muy importante por parte del Gobierno de México, ya que los recursos que antes se iban a la corrupción, hoy se destinan a las pensiones de los docentes para que se jubilen con su salario completo.

- Publicidad -

“El Fondo de Pensiones para el Bienestar regresa a un régimen solidario en una buena parte porque el Estado mexicano le garantiza a la maestra, al maestro, al trabajador del Estado y al trabajador que está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que si gana el equivalente al salario medio del IMSS no se va a ir con menos pensión, se va a ir completo su salario. Es un régimen solidario que generó el gobierno del presidente López Obrador para garantizar pensiones justas, que es incluso mejor que regresar al régimen del 2007”, explicó en la conferencia matutina.

Comentó que, además, la edad de jubilación se congeló en 58 años para hombres con 30 años de servicio y 56 años para mujeres con 28 años de servicio. Y, puntualizó que el Gobierno de México no está de acuerdo con la reforma del 2007 a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizada por el ex presidente Felipe Calderón; sin embargo, señaló que regresar a la situación previa representa una carga que no puede atender el Estado mexicano, ya que el presupuesto público ahora se destina a la gente en los Programas para el Bienestar, en obras públicas, así como en el salario de los trabajadores del Estado.

Destacó el incremento salarial del 9 por ciento retroactivo al 1 de enero y de 1 por ciento adicional a partir de septiembre de este año lo cual representa una inversión de 37 mil millones de pesos, que equivale al monto que se le destina a la Pensión Mujeres Bienestar.

Reiteró que, desde el Gobierno de México, el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa a través de las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, y el ISSSTE. Por ello, aseguró que no se está de acuerdo en los llamados a boicotear la elección del 1 de junio, ya que el pueblo de México elegirá democráticamente a su Poder Judicial o en que se afecte a los habitantes de la Ciudad de México con cierres como el ocurrido el pasado viernes al AICM.

Recordó que en el periodo neoliberal se criminalizó a las y los maestros, ejemplo de ello fue la represión de Nochixtlán en 2016, mientras que en la Cuarta Transformación se reconoce a las y los maestros al revertir la mal llamada Reforma educativa y se basificó a casi un millón de docentes, se aumentó su salario y se otorgaron pensiones justas. Además de que se atendió la demanda del magisterio y se desapareció la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) proponiendo construir un nuevo modelo en el que se consulte a todas y todos los profesores del país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carillo, informó que previo a la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007, las pensiones se regían por un sistema solidario que se determinaba en función al salario base de cotización del último año, por lo que un trabajador que ganaba 16 mil pesos se jubilaba con 10 mil 560 pesos, el 66 por ciento de su salario integrado total.

Mientras que la reforma a la Ley del ISSSTE durante la administración del expresidente Felipe Calderón, migró las pensiones a un sistema de cuentas individuales y Afores donde la edad pasó a ser un requisito para pensionarse con 65 años y se determinó en función del ahorro y no del salario, por ello una maestra o maestro que ganaba 16 mil pesos se jubilaba con 4 mil 320 pesos, apenas el 27 por ciento del salario. Mientras que los trabajadores que optaron por permanecer en el sistema solidario, debían cumplir con una edad mínima de jubilación que en 2028 sería de 60 años para hombres y 58 años para mujeres.

Por ello, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una reforma en 2020, puso un tope a las comisiones de las Afores, disminuyendo 44 por ciento, lo que generó ganancias de 175 mil millones de pesos en las cuentas de los trabajadores. Adicional a ello, en 2024, creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar a través del cual se da un complemento solidario para que las pensiones sean del 100 por ciento del último salario. Por lo que si un trabajador gana 16 mil pesos se jubilará con 16 mil pesos.

Destacó que la presidenta Sheinbaum otorgó el incremento salarial más importante en los últimos 40 años para los docentes, con el cual el sueldo de las y los maestros llega a 18 mil 965 pesos, comparado con la administración del expresidente Vicente Fox en el que ganaban 4 mil 582 pesos; con Calderón, 6 mil 709 pesos; con Enrique Peña Nieto, 9 mil 580 pesos y con el expresidente López Obrador, 17 mil 635 pesos.