La Asociación Nacional de Procuradoras, Procuradores, ex Procuradoras y ex Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

La protección de nuestra niñez y adolescencia constituye una tarea que va más allá de una encomienda institucional que puede tener una fecha de caducidad. Es un compromiso de vida con sentido humano, es una labor incansable por consolidar entornos armónicos para la niñez y la adolescencia. Lamentablemente muchas niñas, niños y adolescentes han visto quebrados sus sueños por eventos de violencia que los laceran física y emocionalmente y que muchas veces, se cometen por los mismos integrantes de su familia o por aquellos individuos en los que más confían; así la niñez y la adolescencia de nuestro país, sortean entre la soledad y la desesperanza, mucha omisión de cuidados otros más, son presa fácil de bestias voraces disfrazadas de amistades y parentescos afables que aprovechan su supremacía y poder para abusarlos sexualmente, mutilando su alma y su inocencia. Por otro lado, las procuradoras y procuradores de protección cumplen con un trabajo titánico: nos toca actuar a cualquier hora del día o de la noche ya sea para brindar asistencia social incluso a cualquier infancia que ejerce su derecho a la movilidad humana y pasa de tránsito por el territorio nacional. Ante la inexistencia de un familiar o una red de apoyo, las niñas y los niños, solo nos tienen a nosotros, vemos sus ojos llenos de tristeza que hablan más que sus palabras, escuchamos sus gritos de dolor y desaliento aunque no abran la boca, secamos sus lágrimas mientras les brindamos palabras de aliento en su enorme desilusión. Todas estas adversidades nos hablan de la necesidad de contar con seres humanos capaces, sensibles y profesionales, ataviados con una armadura de hierro para defender con mucha pasión, a ese ser ahora vulnerable y lleno de miedos. Ser procurador o procuradora, significa involucrar el alma y el corazón en cada asunto, en cada juicio ya que por increíble que parezca, la niñez y la adolescencia enfrentan al agresor que los violentó, padecen la revictimización, la violencia institucional, a algunos medios de comunicación sin escrúpulos y a un sector de la población que se han dejado envenenar y que ejercen su linchamiento colectivo en las redes sociales. Este panorama totalmente adverso que enfrentan los niños, también nos mantiene sujetos al escrutinio ciudadano y político, pues nuestra materia de trabajo es la integridad y el bienestar de ellas y ellos; así las cosas un grupo de abogadas y abogados, hicimos de la protección de la niñez y la adolescencia, un proyecto de vida, más allá de la terminación de nuestra encomienda institucional y, una vez que nos concentramos en el maravilloso Estado de Guanajuato en el marco de la Décimo Quinta Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradoras de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, realizada del 9 al 12 de Septiembre del año en curso, decidimos libremente signar el acta protocolizada ante Notario Público, de la Asociación Nacional de Procuradoras, Procuradores, ex Procuradoras y ex Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya finalidad es continuar con la delicada tarea de proteger a este importante sector de la población, mediante la experiencia ganada a través de los años de ejercicio profesional y con independencia de la culminación del encargo institucional. Así, la citada Asociación será un referente obligado en dicho ámbito pues brindará cursos de capacitación para las nuevas generaciones de procuradores y autoridades municipales, estatales y federales, formalizará convenios de colaboración con instancias académicas, otorgará acompañamiento a la población que lo solicite y concursará en la presentación de proyectos para constituirse en una Asociación con acceso a donaciones de fundaciones internacionales para cumplir su cometido. La conformación de la Asociación quedó de la siguiente forma: Lic. Eurídice Paredes Jaramillo (Presidenta) Ex Procuradora de Jalisco, Dr. Álvaro García Hernández (Director General) Procurador de Zacatecas, Lic. Zulema González Reyna (Secretaria General) Ex Procuradora de Aguascalientes, Lic. María Teresa Palomino Ramos. (Vocal) Procuradora de Guanajuato, Lic. Karina de Leija Cruz. (Vocal) Ex Procuradora de Tamaulipas, Lic. Berenice López Meza (Vocal) Ex Procuradora de Baja California y la Lic. Faviola Biridiana Cárdenas Quiñones (Vocal) Procuradora de Sonora). En la tarea de proteger a nuestra niñez y adolescencia, la Asociación trabajará sin tregua ni descanso y, redundará en esfuerzos contundentes y efectivos pues los retos son mucho muy grandes pero no más que nuestra pasión para lograrlo.

